Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Британское Минобороны ждет от РФ завистливых взглядов на Queen Elizabeth

28.06.2017 Военное обозрение 110 0
0
Понравилась новость?
 0
HMS Queen Elizabeth
Летная палуба авианосца HMS Queen Elizabeth
Источник: ukdefencejournal.org.uk

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия будет "с завистью" смотреть на новый британский авианосец "Королева Елизавета", сообщает The Telegraph .

Фэллон сравнил новейший корабль британских ВМС с российским авианосцем "Адмирал Кузнецов", который он назвал "обветшавшим".

Я думаю, русские будут смотреть на этот корабль с долей зависти — заявил он, передает РИА Новости .

Британское Минобороны ждет от РФ завистливых взглядов на Queen Elizabeth

По утверждению главы оборонного ведомства, российские военные собираются следить за авианосцем. Руководство королевских ВМС уже пообещало использовать в качестве эскорта для "Королевы Елизаветы" фрегат или эсминец, а также поднимать с береговых баз вертолеты для поиска российских субмарин, напоминает The Telegraph.

Авианосец "Королева Елизавета" — крупнейший корабль ВМС Великобритании за всю историю, его водоизмещение составляет 65 тысяч тонн, а стоимость, по данным СМИ, достигает 3,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Спуск на воду новых кораблей также может усугубить проблему недостаточного финансирования ВМС страны, которым ежегодно не хватает порядка 500 миллионов фунтов. Кроме того, как ранее писала The Telegraph, необходимость формирования новых экипажей привела к дефициту кадров, при этом ряд критиков указывал, что авианосцы при огромной стоимости крайне уязвимы для современных противокорабельных вооружений.

Британские военные и СМИ ранее внимательно следили за передвижением российской корабельной ударной группы во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" во время похода к берегам Сирии. В Ла-Манше группу сопровождали боевые суда и многоцелевые истребители Typhoon. В британской прессе регулярно появлялись сообщения, посвященные российским кораблям.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сирия
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
Авианосец

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 03:12
  • 4
Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
  • 28.06 03:08
  • 32
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.06 02:11
  • 1
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
  • 28.06 01:04
  • 5115
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.06 23:03
  • 4
Нужна ли России "москитная" авиация?
  • 27.06 22:47
  • 187
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 27.06 22:41
  • 67
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 27.06 22:06
  • 12
Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей
  • 27.06 21:56
  • 9
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 27.06 20:10
  • 29
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 27.06 20:03
  • 9
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
  • 27.06 19:03
  • 2
Строительство эсминцев Тип 055 ведется "угрожающими темпами"
  • 27.06 18:41
  • 89
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 27.06 18:22
  • 382
Облик промышленной системы ВПК - формируем?
  • 27.06 17:58
  • 3
Частные армии желают узакониться
другие обсуждаемые темы