Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Австралийская "Независимость" победила американскую "Свободу"

28.06.2017 Военный паритет 79 0
0
Понравилась новость?
 0
Independence
Прибрежный боевой корабль версии Independence
Источник: Austal US

Компания Austal US получила контракт на строительство очередного прибрежного боевого корабля Littoral Combat Ship (LCS 28) версии Independence для ВМС США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (26 июня).

Корабль будет построен на верфи в Мобайл (Алабама), что является очередным доказательством доверия ВМС США к проекту корабля, разработанного и строящегося австралийской судостроительной промышленностью. Генеральный директор Austal US Дэвид Синглтон (David Singleton) заявил, что этот контракт снова показывает, что австралийская индустрия может успешно конкурировать на мировом рынке. "Мы выиграли этот контракт в конкуренции с кораблем проекта Freedom", это говорит о нашей экономической эффективности", заявил он. Некоторые компоненты кораблей этой серии производятся в Австралии.

Также Синглтон заявил, что компания участвует в конкурсе на строительство морского патрульного корабля для ВМС Австралии на сумму 3 млрд долл и в случае победы намерена использовать технологии, наработанные в США по проекту "Индепенденс".

Ожидается, что в этом году ВМС США закажут еще два корабля LCS.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Проекты
LCS-1

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 03:12
  • 4
Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
  • 28.06 03:08
  • 32
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.06 02:11
  • 1
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
  • 28.06 01:04
  • 5115
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.06 23:03
  • 4
Нужна ли России "москитная" авиация?
  • 27.06 22:47
  • 187
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 27.06 22:41
  • 67
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 27.06 22:06
  • 12
Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей
  • 27.06 21:56
  • 9
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 27.06 20:10
  • 29
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 27.06 20:03
  • 9
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
  • 27.06 19:03
  • 2
Строительство эсминцев Тип 055 ведется "угрожающими темпами"
  • 27.06 18:41
  • 89
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 27.06 18:22
  • 382
Облик промышленной системы ВПК - формируем?
  • 27.06 17:58
  • 3
Частные армии желают узакониться
другие обсуждаемые темы