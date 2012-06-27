Австралийская "Независимость" победила американскую "Свободу"



Прибрежный боевой корабль версии Independence

Источник: Austal US Прибрежный боевой корабль версии IndependenceИсточник: Austal US

Компания Austal US получила контракт на строительство очередного прибрежного боевого корабля Littoral Combat Ship (LCS 28) версии Independence для ВМС США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (26 июня).

Корабль будет построен на верфи в Мобайл (Алабама), что является очередным доказательством доверия ВМС США к проекту корабля, разработанного и строящегося австралийской судостроительной промышленностью. Генеральный директор Austal US Дэвид Синглтон (David Singleton) заявил, что этот контракт снова показывает, что австралийская индустрия может успешно конкурировать на мировом рынке. "Мы выиграли этот контракт в конкуренции с кораблем проекта Freedom", это говорит о нашей экономической эффективности", заявил он. Некоторые компоненты кораблей этой серии производятся в Австралии.

Также Синглтон заявил, что компания участвует в конкурсе на строительство морского патрульного корабля для ВМС Австралии на сумму 3 млрд долл и в случае победы намерена использовать технологии, наработанные в США по проекту "Индепенденс".

Ожидается, что в этом году ВМС США закажут еще два корабля LCS.