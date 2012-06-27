Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Специалисты Минобороны РФ и ООН обсудили разминирование в Сирии

28.06.2017 ТАСС 110 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие-саперы
Военнослужащие-саперы ВС РФ
Источник: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

Акцент был сделан на необходимости координации работы по гуманитарному разминированию объектов культурного наследия

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Минобороны РФ и Службы ООН по разминированию обсудили работу саперов в Сирии и договорились продолжить контакты. Об этом во вторник сообщили в российском военном ведомстве.

"Сегодня в Москве проведены консультации делегаций Минобороны России и Службы ООН по разминированию под руководством Агнесы Маркайю. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере гуманитарного разминирования. Был проведен специальный брифинг о результатах работы российских саперов в Сирии, а также о деятельности российского Центра по подготовке специалистов в городе Хомс", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, акцент был сделан на необходимости координации работы по гуманитарному разминированию объектов культурного наследия, скорейшего налаживания мирной жизни населения, создания условий для восстановления инфраструктуры.

"Делегация ООН посетила Международный противоминный центр ВС РФ, где ознакомилась с базовыми программами обучения и условиями подготовки специалистов", - говорится в сообщении.

Представителям ООН были продемонстрированы взрывоопасные предметы, извлеченные в ходе операции в Сирии. Стороны договорились о продолжении контактов по проблеме гуманитарного разминирования, добавили в Минобороны.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
ООН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 03:40
  • 33
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.06 03:12
  • 4
Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
  • 28.06 02:11
  • 1
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
  • 28.06 01:04
  • 5115
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.06 23:03
  • 4
Нужна ли России "москитная" авиация?
  • 27.06 22:47
  • 187
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 27.06 22:41
  • 67
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 27.06 22:06
  • 12
Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей
  • 27.06 21:56
  • 9
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 27.06 20:10
  • 29
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 27.06 20:03
  • 9
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
  • 27.06 19:03
  • 2
Строительство эсминцев Тип 055 ведется "угрожающими темпами"
  • 27.06 18:41
  • 89
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 27.06 18:22
  • 382
Облик промышленной системы ВПК - формируем?
  • 27.06 17:58
  • 3
Частные армии желают узакониться
другие обсуждаемые темы