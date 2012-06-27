Специалисты Минобороны РФ и ООН обсудили разминирование в Сирии
|
|
Военнослужащие-саперы ВС РФ
Источник: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС
Акцент был сделан на необходимости координации работы по гуманитарному разминированию объектов культурного наследия
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Минобороны РФ и Службы ООН по разминированию обсудили работу саперов в Сирии и договорились продолжить контакты. Об этом во вторник сообщили в российском военном ведомстве.
"Сегодня в Москве проведены консультации делегаций Минобороны России и Службы ООН по разминированию под руководством Агнесы Маркайю. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере гуманитарного разминирования. Был проведен специальный брифинг о результатах работы российских саперов в Сирии, а также о деятельности российского Центра по подготовке специалистов в городе Хомс", - сказали в Минобороны.
По информации военного ведомства, акцент был сделан на необходимости координации работы по гуманитарному разминированию объектов культурного наследия, скорейшего налаживания мирной жизни населения, создания условий для восстановления инфраструктуры.
"Делегация ООН посетила Международный противоминный центр ВС РФ, где ознакомилась с базовыми программами обучения и условиями подготовки специалистов", - говорится в сообщении.
Представителям ООН были продемонстрированы взрывоопасные предметы, извлеченные в ходе операции в Сирии. Стороны договорились о продолжении контактов по проблеме гуманитарного разминирования, добавили в Минобороны.
|
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.06.2017 Вместе с Ан-148 воронежский авиазавод рискует потерять половину выручки
28.06.2017 Был бы повод. Какие предлоги США использовали для развязывания войн
19.06.2017 Найти и уничтожить: как спецслужбы России ликвидировали главарей боевиков
14.06.2017 Пентагон станет снова великим
14.06.2017 В России появится новый официальный праздник - День миротворца
14.06.2017 Генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг для представителей СМИ
06.06.2017 Россия готова к работе по созданию коалиции против террора
31.05.2017 Без вести продавшие