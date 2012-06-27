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Состоялась закладка киля второго патрульного корабля для ВМС Таиланда

28.06.2017 ЦАМТО 82 0
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Корабль типа "River"
Первый патрульный корабль типа "River" для Королевских ВМС Великобритании
Источник: Naval Today

ЦАМТО, 27 июня. На венно-морской верфи Таиланда заложен киль второго патрульного корабля прибрежной зоны (OPV) для ВМС страны, который будет построен по модифицированному проекту "Ривер" в сотрудничестве с "БАе системз" (BAE Systems).

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли", церемония закладки киля состоялась 23 июня на принадлежащем "Бангкок док" (Bangkok Dock) предприятии "Махидол адульядеж нэвал докьярд" (Mahidol Adulyadej Naval Dockyard) в Саттахип (провинция Чонбури).

Как ранее сообщал ЦАМТО, 17 сентября 2015 года командование Военно-морских сил Таиланда подписало с компанией "Бангкок док" контракт на разработку проекта, закупку материалов и связанного оборудования, а также оказание услуг в рамках строительства нового патрульного корабля прибрежной зоны (OPV). В конце января 2016 года "Бангкок док" и "БАе системз" заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее поддержку постройки корабля британской компанией.

В процессе строительства "Бангкок док" получит необходимую техническую помощь от британской проектной группы, реализующей программу строительства трех кораблей класса "Ривер-2" для ВМС Великобритании. Такая форма сотрудничества должна расширить возможности ОПК Таиланда по строительству боевых кораблей различных типов и получить независимость в данной сфере от иностранных поставщиков. В перспективе руководство Таиланда намерено включать требование передачи технологий практически в каждый крупный контракт, реализуемый с участием иностранной компании.

Головной патрульный корабль прибрежной зоны, "Краби", ВМС Таиланда приняли на вооружение 26 августа 2013 года. Он был построен в соответствии с соглашением о передаче технологий, подписанным с "БАе системз" в середине 2009 года. Закладка корабля состоялась в сентябре 2010 года, спуск на воду – в декабре 2011 года. Как ожидается, корабль будет находиться на вооружении ВМС Таиланда в течение 40 лет.

Согласно планам, второй корабль будет спущен на воду в 2018 году. По данным "Джейнс", всего планируется построить до шести кораблей серии.

Стоимость постройки второго корабля составит 5,5 млрд. батов (170 млн. долл.). Программа будет реализована в два этапа. Стоимость первого этапа, который реализуется с 2015 до 2018 гг., составляет 2,85 млрд. батов. Он включает постройку корабля, приобретение оборудования, материалов, логистическую и техническую поддержку. На втором этапе стоимостью 2,65 млрд. батов в течение 2016 до 2018 гг. должны быть приобретены системы боевого управления, управления вооружением, средства наблюдения.

Корабль будет построен на базе проекта 80-метрового патрульного корабля класса "Ривер" (4 корабля этого проекта состоят на вооружении ВМС Великобритании). Длина корабля составит 90,5 м, ширина – 13,5 м, осадка – 3,5 м, водоизмещение – 2540 т, максимальная скорость – 25 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на скорости 15 узлов, экипаж – 39 человек (плюс 50 человек десанта). Версия для ВМС Таиланда будет вооружена 76-мм артиллерийской установкой "ОТО Мелара", двумя 30-мм АУ MSI.

Корабль будет оснащен системами боевого управления, навигации и связи производства компании "Талес" (Thales), противокорабельными ракетами "Гарпун" и сможет нести средний вертолет на летной палубе.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Великобритания
Таиланд
Продукция
Harpoon ПКР
OTO Melara
Компании
BAE Systems
Thales

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