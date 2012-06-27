МИД: Москва ответит на возможное усиление НАТО на границах с Россией
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Министерство иностранных дел России. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВЕНА, 27 июн - РИА Новости. Москва ответит на возможные новые усиления НАТО на границах с Россией, заявил журналистам директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Он отметил, что в настоящее время альянс создает в Европе склады тяжелого вооружения: один такой склад уже открыт в Нидерландах, один - в Германии, и подобные помещения будут также созданы в Польше. По словам российского дипломата, они "делаются для того, чтобы все было готово на случай переброски новых бригад".
"Инфраструктура под переброски сейчас создается, значит, последуют и сами переброски", - уверен Келин.
На вопрос, ответит ли Россия в случае усиления НАТО на восточном фланге, представитель МИД РФ ответил: "Естественно".
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27.06.2017
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