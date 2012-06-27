Роскосмос приветствовал решение суда об отмене ареста его счетов во Франции



Федеральное космическое агентство (Роскосмос)

Источник: Руслан Шамуков/ТАСС Федеральное космическое агентство (Роскосмос)Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

Замгендиректора госкорпорации Сергей Савельев отметил, что закон и справедливость победили демагогию

МОСКВА, 27 июня. Госкорпорация "Роскосмос" приветствует решение Апелляционного суда Парижа, снявшего арест с ее счетов во Франции. Об этом говорится в распространенном ее пресс-службой заявлении.

"Закон и справедливость победили демагогию. Поздравляю с победой всех, кто оказывает поддержку Роскосмосу", - приводит пресс-служба слова замгендиректора госкорпорации Сергея Савельева.

В Роскосмосе напомнили, в 2015 году французские судебные приставы арестовали его средства в размере 300 млн долларов во исполнение решения Третейского суда Парижа от 18 июля 2014 года об экзекватуре решения Гаагского арбитражного суда по делу "бывшие акционеры ЮКОСа против Российской Федерации". В 2016 году госкорпорация оспорила это, однако эти средства не были разблокированы, так как "оппоненты незамедлительно подали апелляцию, которая была рассмотрена Апелляционным судом Парижа 19 апреля 2017 года".

"В решении, опубликованном сегодня, суд признал, что в рамках своих контрактов с "Арианэспейсом" Федеральное космическое агентство и его правопреемник - госкорпорация "Роскосмос" - действовали самостоятельно, в связи с чем причитающиеся им финансовые средства не могут рассматриваться как имущество Российской Федерации, на которое претендуют "бывшие акционеры ЮКОСа", - сообщили в госкорпорации.

Решения от 2014 года

Постоянная палата третейского суда в Гааге в 2014 году обязала Россию выплатить почти 50 млрд долларов компаниям, аффилированным с бывшими акционерами ЮКОСа. Суд пришел к выводу, что действия РФ в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала.

1 июля 2014 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил бывшим акционерам ЮКОСа более 1,866 млрд евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году.

Попытки ареста имущества

Бывшие акционеры ЮКОСа пытались использовать российское имущество для исполнения этих арбитражных решений. С июня 2015 года СМИ неоднократно публиковали сообщения, что акционеры ЮКОСа добивались ареста ряда счетов РФ и российских госорганизаций в разных странах Европы. В частности, Hulley Entreprises Limited, представляющая интересы бывших акционеров ЮКОСа, добивалась немедленного прекращения строительства Российского духовно- культурного центра в Париже под угрозой назначения штрафов.

Однако парижский суд последовательно отказался рассматривать требования в обращении взыскания на указанный объект и о приостановке работ по строительству центра.