Потрескался рулевой винт израильского "Апача"



Ударный вертолет AH-64 Apache

Источник: фото Jack Guez/AFP Ударный вертолет AH-64 ApacheИсточник: фото Jack Guez/AFP

Армия США присоединилась к расследованию причин появления трещины в в рулевом винте боевого вертолета AH-64 Apache, состоящего на вооружении Израиля, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (26 июня).

Израильское расследование началось в этом месяце, трещина была обнаружена на одном из вертолетов. Отмечается, что данная проблема, вероятно, пока локализуется только машинами ВВС Израиля. "Идет очень тщательное расследование, мы проверяем все винты, это может занять несколько недель. В данное время мы не можем указать на точную причину появления трещины - это может быть брак в производстве или дефект в сложном материале лопасти", сообщил один из израильских источников.

Армия США и компания-производитель Boeing пока не ответили на просьбы комментировать этот факт.