Потрескался рулевой винт израильского "Апача"
|
|
Ударный вертолет AH-64 Apache
Источник: фото Jack Guez/AFP
Армия США присоединилась к расследованию причин появления трещины в в рулевом винте боевого вертолета AH-64 Apache, состоящего на вооружении Израиля, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (26 июня).
Израильское расследование началось в этом месяце, трещина была обнаружена на одном из вертолетов. Отмечается, что данная проблема, вероятно, пока локализуется только машинами ВВС Израиля. "Идет очень тщательное расследование, мы проверяем все винты, это может занять несколько недель. В данное время мы не можем указать на точную причину появления трещины - это может быть брак в производстве или дефект в сложном материале лопасти", сообщил один из израильских источников.
Армия США и компания-производитель Boeing пока не ответили на просьбы комментировать этот факт.
|
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.06.2017 Национальная гвардия Саудовской Аравии получила первую партию вертолетов AH-6i "Литтл Берд"
06.06.2017 Саудовская Аравия получила первые легкие боевые вертолеты AH-6SA
30.05.2017 Новые планы Индии по привлечению частного сектора в оборонную промышленность
24.05.2017 Первый индонезийский "Апач Гардиан" - фото
17.05.2017 "Боинг" перестроит британские "Апачи"
05.05.2017 "Локхид Мартин" поставит за рубеж прицельные системы M-TADS/PNVS
02.05.2017 Гонка в воздухе: Россия и США работают над проектами скоростных вертолетов