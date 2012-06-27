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Потрескался рулевой винт израильского "Апача"

28.06.2017 Военный паритет 77 0
Разделы: Авиация
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Ударный вертолет AH-64 Apache
Ударный вертолет AH-64 Apache
Источник: фото Jack Guez/AFP

Армия США присоединилась к расследованию причин появления трещины в в рулевом винте боевого вертолета AH-64 Apache, состоящего на вооружении Израиля, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (26 июня).

Израильское расследование началось в этом месяце, трещина была обнаружена на одном из вертолетов. Отмечается, что данная проблема, вероятно, пока локализуется только машинами ВВС Израиля. "Идет очень тщательное расследование, мы проверяем все винты, это может занять несколько недель. В данное время мы не можем указать на точную причину появления трещины - это может быть брак в производстве или дефект в сложном материале лопасти", сообщил один из израильских источников.

Армия США и компания-производитель Boeing пока не ответили на просьбы комментировать этот факт.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing

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