Россия назначила представителя по вопросу о группировке войск с Арменией



Николай Панков. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Николай Панков. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Николай Панков назначен официальным представителем президента при рассмотрении вопроса о соглашении между РФ и Арменией об объединенной группировке войск, следует из распоряжения президента РФ на официальном портале правовой информации.

"Назначить статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации Панкова Н.А. официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Соглашение было подписано 30 ноября 2016 года.