Россия назначила представителя по вопросу о группировке войск с Арменией
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Николай Панков. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Николай Панков назначен официальным представителем президента при рассмотрении вопроса о соглашении между РФ и Арменией об объединенной группировке войск, следует из распоряжения президента РФ на официальном портале правовой информации.
"Назначить статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации Панкова Н.А. официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Соглашение было подписано 30 ноября 2016 года.
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27.06.2017
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