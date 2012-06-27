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Россия назначила представителя по вопросу о группировке войск с Арменией

28.06.2017 РИА Новости 101 0
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Николай Панков. Архивное фото
Николай Панков. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Николай Панков назначен официальным представителем президента при рассмотрении вопроса о соглашении между РФ и Арменией об объединенной группировке войск, следует из распоряжения президента РФ на официальном портале правовой информации.

"Назначить статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации Панкова Н.А. официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Соглашение было подписано 30 ноября 2016 года.
27.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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