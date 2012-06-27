Украинский разведчик взорван в центре Киева



Следователи на месте взрыва машины в Киеве, 27 июня 2017 года

Источник: Valentyn Ogirenko/Reuters Следователи на месте взрыва машины в Киеве, 27 июня 2017 годаИсточник: Valentyn Ogirenko/Reuters

В Киеве при взрыве автомобиля погиб сотрудник украинской разведки

В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб действующий сотрудник военной украинской военной разведки. В Минобороны Украины подтвердили гибель военнослужащего. По факту произошедшего возбуждено уголовное производство о теракте, расследованием которого занимается военная прокуратура Украины.

При взрыве автомобиля в Соломенском районе Киева погиб сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал. Об этом сообщается на сайте украинского военного ведомства.

Cейчас на месте происшествия работают сотрудники национальной полиции, спасатели, взрывотехники, а также эксперты-криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Взрыв квалифицирован как теракт, заявили в Минобороны Украины.

Руководство ведомства и Генштаба ВСУ выразили соболезнования семье погибшего военнослужащего.

Ранее о взрыве на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик. "В Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, пострадал мужчина. На место выехали все службы. Детали вскоре", - написала она.

Как уточнил телеканал "112 Украина", инцидент произошел утром 27 июня на перекрестке улицы Соломенской и Механизаторов. По данным канала, взорвался черный Mercedes, обломки машины разбросало по всей дороге. Движение транспорта в районе улицы Механизаторов после взрыва перекрыли.

Позже в украинском МВД подтвердили, что в результате взрыва погиб водитель иномарки. Директор департамента коммуникаций полиции Украины Артем Шевченко сообщил журналистам, что погибший оказался действующим военнослужащим ВСУ.

"Поскольку он является действующим военнослужащим, то, вероятно, прокуратура будет определять подследственность этого уголовного производства. Поскольку пострадавший - военнослужащий ВСУ, подследственность, скорее всего, будет изменена", - сказал представитель МВД, отметив, что киевская полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело по статье 258 УК Украины (теракт).

Представитель МВД также добавил, что в результате взрыва пострадал еще один человек. "Другой пострадавший - пожилой мужчина, его забрала "скорая", его жизни ничего не угрожает", - рассказал Шевченко.

По данным полиции, в автомобиле сработало взрывное устройство. "Какое устройство, какой мощности, самодельное или стационарное, будет установлено после проведения следственных действий", - пояснил представитель киевской полиции.

Как уточнил Шевченко, погибший - военнослужащий 1978 года рождения. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что расследованием дела о взрыве, в результате которого погиб сотрудник спецназа ГУР Украины, займется военная прокуратура.

"Решением (постановлением) генпрокура уголовное производство по факту совершения сегодняшнего теракта в отношении офицера Минобороны передано для расследования в главную военную прокуратуру", - написал он.

Ранее, 8 июня, в Киеве произошел взрыв на территории посольства США.

Неизвестный бросил на территорию иностранного диппредставительства неустановленное взрывное устройство. Позже представители дипмиссии охарактеризовали его как зажигательное.

Изначально украинские правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как террористический акт и возбудили соответствующее уголовное дело. Однако позже сотрудники американской дипмиссии заявили, что не рассматривают произошедший взрыв как теракт. "Повреждений имущества посольства не было. Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме. В настоящее время мы не считаем этот инцидент террористическим актом", - пояснили в дипмиссии.

После заявления сотрудников посольства в Киеве резко изменили свое мнение о характере произошедшего инцидента. Преступление было переквалифицировано с теракта на злобное хулиганство.

Еще до переквалификации происшествие вызвало бурное обсуждение среди депутатов Верховной рады, в ходе которого родилось несколько теорий о "русском следе". В частности, об этом телеканалу "112 Украина" заявил депутат Рады и член коллегии украинского МВД Антон Геращенко. По его "личной версии", "в конечном итоге это [взрыв] cделали по заданию РФ".

"Цель очень простая - это хороший повод взбаламутить информационное пространство, попасть на мировые ленты новостей и сказать, что в Киеве опасно, каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу", - заявил советник главы МВД Украины Арсена Авакова.

В июле прошлого года в центре Киева взорвался автомобиль, в котором ехал журналист "Украинской правды" Павел Шеремет. Основной версией убийства генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал месть в связи с его профессиональной деятельностью.

В мае 2017 года журналисты представили доказательства того, что перед убийством за Шереметом следила Служба безопасности Украины. По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), за день до убийства рядом с домом журналиста находился как минимум один сотрудник СБУ.

Амалия Затари