Анализ участников индийского тендера по закупке палубного истребителя



Линейка индийских палубных истребителей МиГ-29К, 2013 год

Источник: indiastrategic.in Линейка индийских палубных истребителей МиГ-29К, 2013 годИсточник: indiastrategic.in

Как сообщает индийский ресурс "LivefistDefence.com" в заметке "Four Fighters Throw Hat Into Big Indian Navy Ring", спустя четыре месяца после того, как ВМС Индии сообщили о своем намерении закупить 57 многофункциональных палубных истребителей, у ресурса появился список тех компаний, которые формально отозвались: Boeing с истребителем F/A-18E/F Super Hornet, Dassault Aviation с Rafale M, Saab AB с Gripen Maritime и АО "Рособоронэкспорт" совместно с ОАК с MиГ-29K. Отмечается, что компания Lockheed Martin, которая в течение многих лет продвигала в Индию истребитель F-35B/C, приняла решение не участвовать в конкурсе. Это неудивительно с учетом того, что этот промышленный гигант рассматривает любые продажи F-35 в Индию при помощи межправительственного соглашения, а не за счет участия в тендерах.

Ресурс рассматривает все варианты, поданные на тендер:

Boeing F/A-18E/F Super Hornet: у Super Hornet имеется крупная заявка на участие в программе "Make-in-India", которая скорее соответствует будущим запросам ВВС страны на закупку двухдвигательного самолета, могущим последовать за текущим тендером на приобретение однодвигательного истребителя. Как часть крупной программы Вашингтона по продвижению катапультного истребителя в Индию, предложение Boeing имеет высокие шансы. С другой стороны, Boeing утверждает, что он проводил опытные работы по взлеты самолета с трамплина, и что Super Hornet может использоваться с авианосца Vikramaditya.

Dassault Rafale M: Rafale имеет преимущества в виде унифицированности по типу с истребителями Rafale, закупаемыми ВВС Индии. Он будет стоять на вооружении минимум двух эскадрилий ВВС страны, с возможностью дальнейшего увеличения этого числа. Унификация дает Rafale преимущество. Однако цена может стать тормозом.

МиГ-29К - как уже понятно сейчас, у МиГ-29К мало шансов на новую закупку индийской стороной. Достойный истребитель на проверенной платформе, но у которого имеются несколько проблем - не последняя из них заключается в том, что он не полностью соответствует требованиям флота по продолжительности полета. Другие проблемы самолета хорошо известны, но сам факт, что индийские ВМС инвестировали кучу времени, энергии и огромные средства на поиск новых истребителей, говорит о том, что МиГ-29К почти покойник.

Saab Gripen Maritime - согласно заявлениям Saab, Gripen Maritime (ранее известен под стильным именем ‘Sea Gripen’) готов на бумаге и имеет модификации для взлета с катапульты и трамплина. Проектные работы завершены в 2012 году, когда Saab ожидал только финансирования от заинтересованного покупателя для дальнейшего развития проекта. Однодвигательная схема работает против него - ВМС Индии будет испытывать серьезные трудности, объясняя планы отправить в утиль истребитель LCA Navy (и, возможно, доработанный Мк 2) в угоду другому более эффективному однодвигательному истребителю. Однако перспективы Saab выиграть контракт индийских ВВС на закупку однодвигательного истребителя могут несколько уравновесить факт того, что самолета еще нет и нет никакого опыта его эксплуатации.

В индийском процессе закупки вооружений очень часто бабушка надвое сказала. Как знают продавцы и покупатель, этап запроса предложений очень болезненный и предварительный. Ситуация с контрактом на многофункциональный истребитель зависит от многих факторов, включая собственные планы ВВС, и может пройти некоторое время до тех пор, пока не наступит следующий этап. Большая встряска в индийской оборонной промышленной политике и стратегическом партнерстве на сегодня обязательно притормозит процесс. Никто не раскатывает губу, но гонка уже началась.