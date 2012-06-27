Макет космического корабля "Буран" отправили из Подмосковья в Сочи



Источник: © Дмитрий Струговец/ТАСС Источник: © Дмитрий Струговец/ТАСС

Гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев сказал, что в образовательном центре "Сириус" корабль "обретет новую жизнь"

КОРОЛЕВ /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Составные части полноразмерного макета корабля "Буран" отправлены из подмосковной Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" в образовательный центр "Сириус" в Сочи.

"Мы передаем "Сириусу" наш "Буран". Мне задавали вопрос, не жалко ли? Нет, "Буран" обретет новую жизнь, для ребят это станет местом, где они смогут творить", - сказал гендиректор корпорации Владимир Солнцев по поводу предложений продать макет космического корабля в частные руки и коллекции музеев.

В то же время руководитель фонда "Таланты и успех" Елена Шмелева заявила, что выставка должна показать не только воспитанникам "Сириуса", но и каждому ребенку, каждому взрослому, что Россия открыла дверь в космос, должна рассказать о заслугах страны, о современных космических исследованиях.

"Буран" будет открывать эту выставку, он будет располагаться в рекреационной зоне, он будет виден, мы надеемся, из космоса, с воздуха и с любой точки Олимпийского парка", - сказала она.

Ранее Солнцев сообщал ТАСС, что макет многоразового космического корабля будет оснащен аппаратурой, креслами, интерактивными устройствами, что позволит ученикам образовательного центра заниматься пилотажем корабля, обучаться современным виртуальным технологиям. Он будет установлен в Сочи вместе с космическим кораблем "Клипер", а в последующем к ним может присоединиться макет нового корабля "Федерация".

В центре "Сириус" ТАСС ранее сообщили, что "Буран" станет частью научно-популярной выставки о космосе с оригинальными предметами, интерактивными инсталляциями и экспонатами, с которыми можно будет взаимодействовать. Выставка начнет работу в 2018 году.

Транспортировка корабля

Автоколонна из нескольких грузовых тралов пройдет по маршруту Королев - МКАД - автомагистраль М4 с 29 по 30 июня. 3 июля колонна прибудет в порт "Кавказ", где "Буран" погрузят на морское судно. На 5 июля намечено прибытие в порт "Имеретинский" в Сочи, а затем состоится перевозка макета в "Сириус".

Макет перед отправкой в Сочи разобрали и поместили в грузовые контейнеры. После доставки его опять соберут, приведут внешний вид и интерьер отсеков макета в полное соответствие летному образцу корабля "Буран", после чего установят на подготовленной площадке центра "Сириус" в качестве экспозиции.

Работы по восстановлению "Бурана" на новом месте планируется завершить в течение полутора месяцев после доставки. Восстановление и передача корабля образовательному центру "Сириус" выполняются в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве, которое было заключено между корпорацией "Энергия" и образовательным фондом "Талант и успех" в марте 2017 года.

"Буран"

Полноразмерный макет корабля "Буран", планируемый к демонстрации в Сочи, - это комплексный испытательный стенд, предназначенный для различных типов испытаний. Данный стенд проходит под названием "Изделие 0.03". С 1980-х годов макет находился внутри контрольно-испытательного центра РКК "Энергия", но в 2012 году был вывезен под открытое небо на территории корпорации для освобождения помещения.

В настоящее время макеты корабля "Буран" можно увидеть на ВДНХ в Москве, на авиасалоне МАКС в Жуковском, на территории музея на космодроме Байконур, а также в одном из музеев Германии. Настоящий "Буран", совершивший космический полет, покоится под обломками крыши монтажно-испытательного корпуса №112 на Байконуре.