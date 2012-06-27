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Начинается новая эра британского морского могущества

28.06.2017 Военный паритет 93 0
Разделы: Флот
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HMS Queen Elizabeth и вертолет Merlin Mk2
HMS Queen Elizabeth и вертолет Merlin Mk2
Источник: фото UK Defence Journal

Эсминец HMS Sutherland начинает сопровождать "суперавианосец" HMS Queen Elizabeth на первом этапе морских испытаний, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (27 июня).

В ходе первых испытаний будут проверяться скорость авианосца, маневренность, параметры силовой установки, тестироваться бортовое оружие, затем корабль вернется в Росайт. Через некоторое "Королева Елизавета" отправится на второй цикл испытаний, где будут тестироваться разные бортовые системы, и прибудет на ВМБ Портсмут. К концу этого года корабль будет официально передан в состав королевского флота.

Операция по выводу авианосца из порта Росайт была выполнена при помощи целого флота буксиров, это событие получило большой общественный резонанс. Эсминец "Сазерленд" присоединился к авианосцу в первые часы утра этого дня.

"Это исторический момент для Великобритании, поскольку это самый крупный авианосец, который когда-либо был построен в стране. Эта плавучая крепость на сегодняшний день считается самым мощным кораблем британского флота, что позволит нам решать многочисленные задачи и достойно отвечать постоянно меняющимся угрозам по всему миру. HMS Queen Elizabeth это прочный пример британского воображения, изобретательности, он построен лучшими корабелами и укомплектован лучшими моряками. В течение следующих 50 лет на нем гордо будет развеваться британский флаг, демонстрируя нашу силу. Вся страна может гордиться этим национальным достоянием. Это самый крупный авианосец, не считая американских. И не сомневайтесь - начинается новая эра британского морского могущества", говорит начальник штаба ВМС, адмирал сэр Филипп Джонс (Philip Jones).
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Великобритания
США
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец

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