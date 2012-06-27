Клинцевич заявил о подготовке новой атаки США по войскам Сирии
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Франц Клинцевич
Источник: Виталий Белоусов / РИА Новости
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США готовят новую атаку по проправительственным войскам в Сирии, передает РИА «Новости».
«США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно. Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация», — сказал он.
Клинцевич добавил, что после этой провокации, «которая будет выдана за химатаку», США могут нанести удар по «группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации».
По словам сенатора, в связи с этим есть угроза военнослужащим ВКС России и другим военным специалистам, находящимся в Сирии.
«Существует реальная угроза их жизни», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что сирийские власти ведут подготовку к новой химической атаке, которая может повлечь гибель мирных жителей.
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27.06.2017
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