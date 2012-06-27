Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Клинцевич заявил о подготовке новой атаки США по войскам Сирии

28.06.2017 Газета.ru 111 0
0
Понравилась новость?
 0
Франц Клинцевич
Франц Клинцевич
Источник: Виталий Белоусов / РИА Новости

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США готовят новую атаку по проправительственным войскам в Сирии, передает РИА «Новости».


«США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно. Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация», — сказал он.


Клинцевич добавил, что после этой провокации, «которая будет выдана за химатаку», США могут нанести удар по «группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации».


По словам сенатора, в связи с этим есть угроза военнослужащим ВКС России и другим военным специалистам, находящимся в Сирии.


«Существует реальная угроза их жизни», — сказал он.


Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что сирийские власти ведут подготовку к новой химической атаке, которая может повлечь гибель мирных жителей.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 03:40
  • 33
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.06 03:12
  • 4
Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
  • 28.06 02:11
  • 1
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
  • 28.06 01:04
  • 5115
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.06 23:03
  • 4
Нужна ли России "москитная" авиация?
  • 27.06 22:47
  • 187
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 27.06 22:41
  • 67
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 27.06 22:06
  • 12
Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей
  • 27.06 21:56
  • 9
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 27.06 20:10
  • 29
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 27.06 20:03
  • 9
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
  • 27.06 19:03
  • 2
Строительство эсминцев Тип 055 ведется "угрожающими темпами"
  • 27.06 18:41
  • 89
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 27.06 18:22
  • 382
Облик промышленной системы ВПК - формируем?
  • 27.06 17:58
  • 3
Частные армии желают узакониться
другие обсуждаемые темы