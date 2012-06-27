Клинцевич заявил о подготовке новой атаки США по войскам Сирии



Франц Клинцевич

Источник: Виталий Белоусов / РИА Новости Франц КлинцевичИсточник: Виталий Белоусов / РИА Новости

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США готовят новую атаку по проправительственным войскам в Сирии, передает РИА «Новости».

«США готовят новую атаку по позициям сирийских войск, это ясно. Готовится новая циничная и беспрецедентная провокация», — сказал он.

Клинцевич добавил, что после этой провокации, «которая будет выдана за химатаку», США могут нанести удар по «группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации».

По словам сенатора, в связи с этим есть угроза военнослужащим ВКС России и другим военным специалистам, находящимся в Сирии.

«Существует реальная угроза их жизни», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что сирийские власти ведут подготовку к новой химической атаке, которая может повлечь гибель мирных жителей.