Несколько десятков гаубиц "Мста-С" поступили на вооружение ЦВО
|
|
Самоходная артиллерийская установка 2С19 МСТА-С во время конкурса Безопасный маршрут. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несколько десятков самоходных гаубиц "Мста-С" поступили в рамках выполнения гособоронзаказа на вооружение соединения в Кемеровской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Партия из нескольких десятков самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С" поступила по гособоронзаказу-2017 на вооружение Центрального военного округа. Гаубицы усилили артиллерийское соединение, дислоцированное в Кемеровской области, перевооружение которого на новые образцы планируется полностью завершить до конца июля", - говорится в сообщении.
Гаубица "Мста-С" предназначена для поражения живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, пунктов управления противника и объектов тыла. Она оснащена автоматизированной системой управления и наведения огня "Успех-С" с баллистическим вычислителем, аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.
|
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.09.2015 RAE-2015 определил флагманское направление российской оборонки
13.01.2014 Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
09.01.2013 Итоги перевооружения-2012
07.06.2017 Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа компанией ИСС
02.06.2017 В течение 2017 года по линии гособоронзаказа войска ЦВО примут на вооружение более 1000 единиц новой техники
22.02.2017 "Ратники" идут
29.12.2016 «Коммерсанту» стала известна основная кандидатура на место гендиректора Уралвагонзавода
28.12.2016 "Уралвагонзавод": диверсификация в танковом темпе