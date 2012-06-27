Несколько десятков гаубиц "Мста-С" поступили на вооружение ЦВО



Самоходная артиллерийская установка 2С19 МСТА-С во время конкурса Безопасный маршрут. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага Самоходная артиллерийская установка 2С19 МСТА-С во время конкурса Безопасный маршрут. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Кирилл Брага

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Несколько десятков самоходных гаубиц "Мста-С" поступили в рамках выполнения гособоронзаказа на вооружение соединения в Кемеровской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Партия из нескольких десятков самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С" поступила по гособоронзаказу-2017 на вооружение Центрального военного округа. Гаубицы усилили артиллерийское соединение, дислоцированное в Кемеровской области, перевооружение которого на новые образцы планируется полностью завершить до конца июля", - говорится в сообщении.

Гаубица "Мста-С" предназначена для поражения живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, пунктов управления противника и объектов тыла. Она оснащена автоматизированной системой управления и наведения огня "Успех-С" с баллистическим вычислителем, аппаратурой топографической привязки и ориентирования, спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.