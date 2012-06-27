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Путин посетит Ижевск с рабочей поездкой

28.06.2017 ТАСС 70 0
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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников"
Источник: © EPA/SERGEI ILNITSKY

Президент РФ посетит концерн "Калашников", где примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник отправится с рабочей поездкой в Ижевск. В столице Удмуртии глава государства посетит концерн "Калашников", где примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, кроме того, президент встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками - победителями научно-технических конкурсов и соревнований.

В ходе рабочей поездки Путин ознакомится с технологией производства продукции военного и гражданского назначения "Ижевского электромеханического завода "Купол".

В ходе "Прямой линии" с президентом 15 июня жительница Ижевска рассказала главе государства, что аварийный дом, в котором она живет, будет расселен только в 2029 году. Путин пообещал заехать в Удмуртию и разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья. Управление Следственного комитета (СК) по Удмуртской Республике начало проверку по обращению жительницы Ижевска.

В тот же день временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что администрация Удмуртии приложит все усилия, чтобы помочь гражданам в переселении из ветхого и аварийного жилья.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ИЭМЗ Купол
Концерн Калашников
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Персоны
Путин Владимир

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