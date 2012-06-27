Межконтинентальная баллистическая ракета "Булава". Досье



Источник: © Архив. Фото Пресс-служба Западного военного округа по Северному флоту Источник: © Архив. Фото Пресс-служба Западного военного округа по Северному флоту

С 2005 г. по 26 июня 2017 г. были произведены 27 испытательных пусков, из них 12 были признаны успешными, остальные оказались частично успешными или неудачными

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 июня 2017 г. Минобороны РФ сообщило, что ракетный подводный крейсер проекта 955 "Юрий Долгорукий" Северного флота ВМФ России произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из Баренцева моря, успешно поразив заданные цели на полигоне Кура (Камчатка).

Р-30 "Булава" - российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования в составе пускового комплекса Д-30. Предназначена для вооружения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проектов 09550, 09551 и 09552 "Борей" и "Борей-М", испытания также проводились на модернизированной субмарине ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 "Акула".

Разработка и пуски

В начале 1990-х гг. планировалось, что на новые российские РПКСН будут устанавливаться ракеты Р-39УТТХ ("Барк") КБ им. Макеева (Миасс, Челябинская обл.), однако их разработка была прекращена в 1998 г. из-за неудачных испытаний и проблем с финансированием.

Было принято решение о начале работ над новым пусковым комплексом. В 1998 г. Московский институт теплотехники начал разрабатывать "Булаву". Первые публикации о новой ракете появились в 1999 г. Первоначально планировалось, что она будет принята на вооружение уже в 2004 г. Успешные запуски массогабаритного макета из надводного и подводного положения состоялись 11 декабря 2003 г. и 23 сентября 2004 г. соответственно. Первый запуск ракеты был осуществлен 27 сентября 2005 г.: по официальным заявлениям, "Булава" была запущена из надводного положения и поразила цель на полигоне Кура (Камчатка).

Всего с 2005 г. по 26 июня 2017 г. были произведены 27 испытательных пусков, из них 12 были признаны успешными, остальные оказались частично успешными или неудачными: происходили отказы в системах управления, разведения боеголовок, двигателях второй и третьей ступени. В результате принятие ракеты на вооружение откладывалось, несмотря на то, что первые РПКСН класса "Борей" (К-535 "Юрий Долгорукий" и К-550 "Александр Невский") в 2013 г. уже вошли в состав ВМФ России. Такая ситуация не является уникальной для отечественного кораблестроения - так, первые две подводные лодки проекта 941 "Акула" вступили в состав флота в 1981 и 1983 гг., а предназначенный для них ракетный комплекс Д-19 был принят на вооружение лишь в 1984 г.

Тактико-технические характеристики

Точные тактико-технические характеристики "Булавы" официально не публиковались. По данным различных СМИ, МБР представляет собой трехступенчатую твердотопливную ракету, которая может нести от шести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения. Стартовая масса - около 36,8 т, забрасываемый вес - 1 тыс. 150 кг, длина в пусковом контейнере - 12,1 м. По данным СМИ, максимальная дальность - 10 тыс. км. Круговое вероятное отклонение (показатель точности стрельбы, означает радиус окружности, очерченной вокруг цели, в которую должно попасть 50% боеголовок) ракеты, по оценкам специалистов, может составлять около 250-300 м.