До последнего процента



Химическое оружие

Источник: http://heliograph.ru/ Химическое оружиеИсточник: http://heliograph.ru/

Оставшиеся 400 тонн отравляющих веществ будут уничтожены в течение четырех месяцев

27 июня специалисты Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия вышли на последний рубеж. Осталось уничтожить один процент имевшихся в России боевых отравляющих веществ (ОВ). Исторически значимая и без преувеличения боевая задача будет выполнена досрочно.

“Это навсегда избавит страну от опасности хранившихся долгое время и продолжающих стремительно стареть химических боеприпасов”

К настоящему времени уничтожено 39 600 тонн ОВ (99%) из 40 тысяч тонн, утилизировано более 4,2 миллиона химических боеприпасов из 4,35 миллиона имевшихся. Завершено создание всех технологических линий, необходимых для выполнения соответствующей федеральной целевой программы. Российское химическое оружие будет полностью уничтожено на год раньше намеченного срока. Это позволит сэкономить более миллиарда рублей бюджетных средств и главное – навсегда избавит страну от опасности хранившихся долгое время и продолжающих стремительно стареть химических боеприпасов. Смертельной отравы во времена холодной войны произвели столько, что уничтоженными лишь в нашей стране химическими боеприпасами можно было опоясать всю планету по экватору и на каждом километре их находилось бы по 100 единиц (через каждые 10 метров), а отравляющих веществ теоретически хватило бы для неоднократного уничтожения всего человечества.

Облетая вокруг планеты за несколько десятков минут на космических кораблях, за считаные часы перемещаясь с одного континента на другой на самолетах, получив возможность в течение суток перебрасывать на тысячи километров большие военные контингенты, люди не только осознали, но и воочию убедились, как мала наша Земля и хрупка ее экосистема. Не случайно у космонавтов и астронавтов родился афоризм: "Мы улетаем патриотами своей страны, а возвращаемся патриотами всей планеты". Мировое сообщество оказалось едино в необходимости скорейшего избавления от одного из самых опасных не только для людей, но в первую очередь для окружающей среды видов оружия массового поражения. В 1993 году подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Наша страна стала одним из инициаторов этого международного соглашения, в одностороннем порядке прекратив еще в 1987-м производство боевых отравляющих веществ. Правда, начинать выполнение конвенционных обязательств России пришлось в кризисные времена.

"Согласно конвенции Россия должна была уничтожить первые 400 тонн (1% запасов) химического оружия не позднее апреля 2003 года, – вспоминает начальник Федерального управления генерал-полковник Валерий Капашин. – К этому результату мы шли в общей сложности более шести лет, после принятия в марте 1996-го федеральной целевой программы и подписания в мае 1997 года закона "Об уничтожении химического оружия". Начальный этап работ был очень напряженным, многое пришлось делать впервые: создавать нормативно-правовую базу, разрабатывать технологии, искать подрядчиков для производства уникального промышленного оборудования и строительные организации, которые были бы способны возвести столь масштабные комплексы, изготавливать не имеющие аналогов приборы контроля окружающей среды для установки их на объектах и вокруг них, разворачивать медицинские части на случай непредвиденных ситуаций… Нужно было, наконец, убедить местное население в том, что сумеем провести работы по уничтожению химического оружия безопасно, не причиним ущерба здоровью людей. Митинговые страсти, умышленно нагнетаемые определенными силами, бушевали тогда нешуточные. При этом катастрофически недоставало финансирования. Но мы преодолели все трудности. 29 апреля 2003 года Россия отчиталась в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о выполнении первого этапа обязательств. Второй, на котором предстояло уничтожить 20 процентов запасов ОВ, был также пройден своевременно – к 29 апреля 2007-го. Третий этап, когда были уничтожены 45 процентов запасов химического оружия, мы закончили досрочно – в ноябре 2009 года. И завершающий 4-й этап также выполним на год раньше – к концу 2017-го. При этом никакой спешки, тем более в ущерб безопасности. Просто используем наработанный за 15 лет с момента пуска первого объекта в Саратовской области опыт, внедряем рацпредложения, совершенствуем технологии. Оставшиеся 400 тонн ОВ (1% запасов) будут уничтожены в течение четырех месяцев. Однако почивать на лаврах, ожидая, когда на уничтожение будет подан последний химический боеприпас, не приходится. Во-первых, нельзя допускать расслабленности и вести работы в духе "мы все умеем" – химоружие этого не простит. Бывали случаи, когда на некоторых объектах я своим приказом останавливал процесс уничтожения. Люди начинали терять бдительность, после нескольких месяцев работ считали себя всемогущими, обходя неважные, по их мнению, предписания. Там мы по-новому проводили обучение специалистов, принимали у них экзамены по соблюдению техники безопасности и только после этого возобновляли процесс УХО. С другой стороны, наши специалисты продемонстрировали всему миру высочайший профессионализм, отвагу и умение работать при строжайшем соблюдении производственной и технологической дисциплины. Их опыт нужно использовать в дальнейшем на благо Родины. Сейчас остро встал вопрос о дальнейшей судьбе коллективов федерального управления и объектов. Так что для меня оставшийся процент как последний бой. Мы не допустили ни одной нештатной ситуации, уничтожив такое количество ОВ, и не должны оступиться на финишном шаге. Факт полного уничтожения запасов одного из видов оружия массового поражения в России, конечно же, не останется незамеченным. В поселке Кизнер в Удмуртии, где в настоящее время завершается уничтожение запасов химического оружия, на торжественное мероприятие прибудут представители многих государств, ОЗХО, дипломаты, журналисты, руководители нашей страны. Мы должны провести это мероприятие на самом высоком уровне, показать всему миру, что обвинения России в агрессивной политике и подготовке к войне не имеют под собой ни малейшего основания. Наоборот, мы за снижение военного противостояния и не только говорим об этом, но и подтверждаем свою позицию конкретными делами. Не дожидаясь, когда те же Соединенные Штаты разберутся с их запасами химического оружия, мы полностью завершаем уничтожение своего".

Справка "ВПК"

Для выполнения конвенционных обязательств в России были созданы семь высокотехнологичных крупных объектов у каждого из арсеналов химического оружия: по одному в Брянской, Кировской, Курганской, Пензенской, Саратовской областях и два в Удмуртии. Шесть из них к концу 2015-го полностью справились с поставленными задачами, последний объект завершит работу в IV квартале этого года. На реализацию ФЦП "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" из государственного бюджета направлено более 270 миллиардов рублей. Еще около 40 миллиардов в виде технической помощи на первоначальном этапе поступило от иностранных государств и международных фондов.

Предприятия по уничтожению химического оружия после завершения работ по основному предназначению будут приведены в гарантированно безопасное состояние, на их базе откроются новые производства. В интересах развития регионов по ФЦП построены сотни зданий и сооружений социальной инфраструктуры: больницы, школы, детские сады, мосты, автодороги, коммунальные сети и др. на общую сумму свыше 15 миллиардов рублей. При уничтожении химического оружия использовались только отечественные технологии, которые на практике показали себя лучшими в мире. Программа уничтожения химического оружия в последние годы неизменно признавалась правительством страны одной из самых успешных в реализации. Федеральное управление бессменно возглавляет генерал-полковник Валерий Капашин.

США, на пять лет раньше России приступившие к химическому разоружению, имели на 25 процентов (30 тысяч тонн) меньше запасов ОВ и не испытывали недостатка в средствах, но провозятся со своим арсеналом как минимум до 2023 года.

Василий Москвин

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" выпуске № 24 (688) за 28 июня 2017 года