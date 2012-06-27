Производство разоружения



Иллюстрация по теме "ВПК СССР". Фото: ИТАР-ТАСС Иллюстрация по теме "ВПК СССР". Фото: ИТАР-ТАСС

Дмитрия Федоровича Устинова заменили старухой-процентщицей

В ОПК сконцентрированы последние отечественные достижения научно-технической мысли, передовые технологии и высококвалифицированный производственный персонал. Часть продукции идет на экспорт, что приносит дополнительные валютные поступления и снижает нагрузку на бюджет. Поставлена задача постепенно увеличить в общем объеме продукции долю высокотехнологичных изделий гражданского назначения. Совершенно очевидно, что перспективы у отрасли есть. Но особое положение ОПК вовсе не означает безоблачного существования.

Кадры решают все – это общепризнано. Но прежде чем доверить им те или иные вопросы, следует твердо убедиться, что исполнители отвечают необходимым требованиям.

Белых мало, синих нет

ОПК нужны всесторонне подготовленные и теоретически подкованные специалисты. Обеспечена ли отечественная "оборонка" таковыми в полной мере?

“Хватит осуждать расхитителей госсобственности и огромных денежных средств за финансовые нарушения – пора их судить за государственную измену”

Предприятия отрасли испытывают страшный голод на высококвалифицированных рабочих – "синих воротничков" по международной терминологии. Да и откуда им взяться, когда в 90-е реформаторы на корню уничтожили всю систему профтехобразования, тем самым на долгие годы лишив ОПК подпитки молодыми подготовленными рабочими.

Ненамного лучше обстоят дела с инженерным составом. Еще на закате советского периода эти профессии сделались непрестижными, во многом из-за низкой оплаты. И сегодня она далеко не везде отвечает запросам молодых специалистов. В итоге задача повышения привлекательности инженерных профессий так и не снята с повестки дня.

Сама подготовка технических кадров в российских вузах оставляет желать лучшего. Этот факт признают бывшие выпускники лидеров высшей школы, например МАИ, МВТУ им. Баумана, МЭИ. Люди, получившие техническое образование в СССР, имеют возможность сравнивать уровень подготовки сегодняшнего дня и 30–40-летней давности. По общему признанию, нынешние дипломированные специалисты на порядок слабее, чем в советский период, в плане как технической эрудиции, так и багажа знаний в целом. Одна из причин – крайне низкая посещаемость занятий, вызванная необходимостью совмещения многими студентами учебы с подработкой. Со слов профессорско-преподавательского состава, порой в аудитории присутствуют двое-трое. Никто из работодателей не собирается давать учащимся льготы и поблажки. Это типичная проблема студенческой молодежи, которую нужно как-то решать.

Мастера денежных потоков

Крайне негативной тенденцией последнего времени стало утверждение на должности руководителей предприятий ОПК людей без специального технического образования. Непонятно почему, но, как правило, эти посты занимают кандидатуры с экономическим или юридическим дипломом и крайне редко – технари. В итоге получаем руководителей-дилетантов, очень далеких от реального производства. Для интересов дела подобные назначения по меньшей мере антиконструктивны да и с правовой точки зрения достаточно сомнительны. Руководители, умеющие управлять только денежными потоками, и то зачастую лишь в нужную для себя сторону, неспособны грамотно решать сложные технические задачи.

Такие директора рассматривают должность как кормушку и не утруждают себя заботой о вверенном деле, в котором не особо-то и разбираются. Свою деятельность они начинают с назначения самим себе непомерно высоких окладов, явно не соответствующих их трудовому и профессиональному вкладу. Порой зарплата топ-менеджера в сотни раз превышает среднюю по предприятию. Законодательных ограничений здесь нет, а совестью наделены далеко не все. В итоге государственная казна ежегодно теряет миллиарды рублей.

И такая ситуация, к сожалению, становится типичной в отечественной промышленности. Раньше в СССР руководителями назначали людей, начинавших карьеру мастером, а то и рабочим. А сегодня это чьи-то ставленники без соответствующего опыта, но с дикими запросами. Они готовы руководить любым предприятием, лишь бы иметь доступ к деньгам. Подобные назначенцы не хотят нести какую-либо ответственность за провалы в работе, которые часто балансируют на грани с экономическими преступлениями.

В качестве эффективной меры борьбы с подобными явлениями напрашивается решение ввести систему персональной ответственности руководителей всех звеньев управления по аналогии с силовыми структурами. Если назначенный кем-то свыше руководитель явно не справляется с должностными обязанностями или совершает преступление, то увольнять нужно не только проштрафившегося, но и "патрона".

Ценовые вилы

Правительство России, особенно его финансовый блок, очень часто и публично выказывает недовольство якобы чересчур дорогой продукцией ОПК, закупаемой для нужд Минобороны и других силовых структур. И далеко не всегда удается согласовать цены на компромиссной основе и закрепить в договорной форме.

Все дело в том, что инфляция в стране растет быстрее, чем стоимость гособоронзаказа. Дорожают сырье, комплектующие, электроэнергия, транспортные и прочие услуги. И возникают так называемые ножницы цен, когда пожелания поставщика и заказчика расходятся радикально.

Иногда это приводит к затяжным конфликтам. Из самых нашумевших и масштабных можно вспомнить многомесячное бодание между заказчиком в лице Минобороны времен Сердюкова и Севмашпредприятием, создателем атомного подводного флота России. Ценовой спор длился так долго, что поставил под удар обновление парка стратегических атомных подводных лодок. Чтобы как-то разрулить ситуацию, потребовалось личное вмешательство президента России, который согласился с доводами поставщика и потребовал увеличить закупочную цену. А иначе наш ВМФ так и не увидел бы новые АПЛ типа "Борей" и "Ясень". Между прочим доводы работников Севмаша были просты как дважды два: как можно требовать снижения цены на конечное изделие, если комплектующие для подлодок подорожали не просто заметно, а зачастую в разы. А ведь нужно еще и какую-то прибыль получить, выдать зарплату, погасить налоги и прочие платежи. А с учетом того факта, что предприятие в Северодвинске является градообразующим, еще и социалку приходится содержать. Получались уже не ножницы цен, а настоящие вилы. И подобные случаи, к сожалению, не единичны в нашем ОПК.

Капканы Минфина

Вызывает по крайней мере удивление, почему сокращаются расходы на закупку вооружений по гособоронзаказу, на поддержку новых проектов Роскосмоса, ОАК, ОДК и других оборонных госкорпораций – отраслей, определяющих научно-технический прогресс и напрямую влияющих на безопасность страны. Какими объективными причинами вызван секвестр данных статей бюджета? Это странно вдвойне, потому что данный процесс происходит на фоне стабильных, а то и растущих мировых цен на энергоресурсы. Общепризнанный факт: не вкладываясь в промышленность, мы продолжаем консервировать нынешнюю ситуацию с сырьевой зависимостью экономики России.

Довольно странные явления происходят в Минфине. Там почему-то неумолимо ссылаются на мифический дефицит бюджета, но при этом правительство продолжает финансирование экономики США, скупая облигации ФРС и тем самым инвестируя в потенциального врага.

Помимо сотен миллиардов рублей, уплывающих за океан, в бюджете есть и другие траты, вызывающие массу вопросов. Например, что реально для страны в целом и ОПК в частности сделало "Сколково"? Какие такие инновационные продукты выходят из ворот Роснано? Затраты на указанные структуры и конкретные результаты их деятельности явно несопоставимы. В конце концов с кого-то уже надо спросить, куда ушли государственные деньги.

Недостаточное финансирование наряду с жесткими санкциями за неисполнение заданий гособоронзаказа вынужденно толкает предприятия ОПК решать денежный вопрос кредитованием в коммерческих банках. А там, как известно, проценты просто неподъемные для реального производства. Да и деньги предприятиям требуются "длинные", выданные на довольно продолжительный срок. Идя по этому пути, многие попадают в финансовый капкан, выбраться из которого архисложно. Не случайно Владимир Путин сравнил наших банкиров со старухой-процентщицей из романа Достоевского.

Государство частично компенсирует проценты по кредитам, но не всегда и не всем. Принимаемых мер крайне мало для нормального функционирования производственного цикла. Как воздух нужны государственные банки, которые бы предоставляли кредиты предприятиям ОПК на льготных условиях. Процент должен быть минимальным, а срок, на который выдаются кредиты, продолжительным, ибо создание высокотехнологичных изделий требует много месяцев и даже лет. Только при таком раскладе цены на военную продукцию не будут расти.

Сегодня же кредиторы "оборонки" в погоне за прибылью не гнушаются обогащаться любыми способами. ЦБ России выявил множество финансовых нарушений банками, работающими с предприятиями ОПК, включая обналичку денежных средств. Но вопрос, уже задававшийся, традиционный: где посадки?

Не ругать, а стрелять

Коррупция в ОПК достигла таких масштабов, что для ее обуздания надо принимать очень жесткие меры. Как говорят врачи, методы лечения должны соответствовать тяжести заболевания.

Куда дальше, если на такой знаковой стройке, как космодром Восточный, подрядчики умудрялись нагло воровать выделенные деньги? Хотя перед началом этого проекта Владимир Путин во всеуслышание заявил, что здесь все будет под особым контролем. Но жадность строительных руководителей пересилила здравый смысл. Соблазн украсть был столь велик, что не пугал усиленный контроль нескольких надзорных ведомств.

Наиболее часто встречающимися финансовыми преступлениями в сфере ОПК являются нецелевое расходование средств и вывод денег на сторону. Ученый, знакомый с ситуацией, подсчитал: пока выделенные на НИОКР деньги дошли до конкретного подразделения-исполнителя, они усохли в десять раз. Естественно, снизу дали понять вышестоящему начальству, что чудес не бывает, без нормальной оплаты результата не ждите. Первоначально запланированное финансирование появилось только тогда, когда сверху начали трясти руководство предприятия и требовать отчета.

По общему мнению честных тружеников ОПК, время разговоров кончилось – пора переходить к решительным действиям. Как недавно заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов, хватит порицать расхитителей госсобственности и огромных денежных средств за финансовые нарушения – пора судить за государственную измену по всей строгости закона.

Разговор о проблемах отечественного ОПК можно продолжать до бесконечности. Общеизвестно, что в советское время "оборонка" была в привилегированном положении. Министерства "девятки" отвечали каждое за конкретное направление деятельности. Руководил всеми ими человек в должности заместителя председателя правительства СССР, а в ЦК КПСС был куратор в ранге члена политбюро. Все мы помним, что долгие годы "оборонку" опекал Дмитрий Федорович Устинов, при котором она сделала колоссальный скачок вперед.

Однако сегодня времена иные, проблем в ОПК прибавилось. Но решать их все равно придется, так как от того, чем вооружены наша армия и флот, напрямую зависит безопасность России в целом и каждого из нас в частности. А недругов и завистников, как показало время, меньше не стало.

Владимир Владимиров

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" выпуске № 24 (688) за 28 июня 2017 года