В США испытали лазерную установку на вертолёте AH-64 Apache
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Летные испытания индонезийского ударного вертолета AH-64E Apache Guardian в США
Источник: Wayan Agus
Американское оборонное ведомство сообщает о проведении испытаний новой лазерной установки на вертолёте AH-64 Apache. Известно, о том, что создателем лазерной установки для вертолёта является американская компания Raytheon, которая известна разработкой зенитного ракетного комплекса "Patriot" и крылатых ракет "Томагавк".
Лётные тесты лазера на AH-64 Apache проведены сегодня и признаны успешными. С помощью лазерной установки вертолёт отслеживал несколько целей. Отмечается, что лазерная установка эффективно действовала при разных режима полёта вертолёта. Важное дополнение – сопровождение целей велось без особых проблем, связанных с высокой вибрацией.
Сообщается, что по итогам испытаний будет считана информация с датчиков, которая позволит выяснить точную зависимость эффективности сопровождения целей от вибрации, запылённости воздуха и других факторов.
Нужно отметить, что тестирование лазеров на вертолётах Apache как в плане средства сопровождения целей, так и систем наведения высокоточного оружия проходит по графику, о котором Raytheon сообщила ещё около года назад. Основная задача применения новой лазерной технологии на вертолётах Apache состоит в повышении эффективности применения ракет класса «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire. На сегодняшний день AH-64 Apache способен нести на своём борту 16 таких ракет с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением.
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26.06.2017
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