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Самолет МС-21 готовится к следующему этапу летных испытаний

27.06.2017 ОАК 206 0
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МС-21-300-0001
Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017
Источник: Алексей Рогозин

23 июня 2017 г. опытный самолет МС-21-300 выполнил очередной полет, который завершает первый этап заводских доводочных испытаний.

На этом этапе, в соответствии с программой испытаний, успешно выполнен комплекс следующих работ:

  • исследованы характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла с выпущенными и убранными шасси;
  • определены аэродинамические поправки системы измерения высотно-скоростных параметров в исследованном диапазоне высот и скоростей;
  • испытаны различные режимы работы силовой установки в полете и на земле;
  • проверена работоспособность самолетных систем, в том числе работа в полете аварийной турбонасосной установки.

Конструкторы Инженерного центра ПАО «Корпорация «Иркут» и специалисты летно-испытательного подразделения ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» ведут обработку полученной информации. Параллельно начинается подготовка самолета МС-21 к следующему этапу летных испытаний.
26.06.2017
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ИРКУТ НПК
ОКБ им. Яковлева
Проекты
МС-21

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