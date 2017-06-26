Самолет МС-21 готовится к следующему этапу летных испытаний



Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017

Источник: Алексей Рогозин Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017Источник: Алексей Рогозин

23 июня 2017 г. опытный самолет МС-21-300 выполнил очередной полет, который завершает первый этап заводских доводочных испытаний.

На этом этапе, в соответствии с программой испытаний, успешно выполнен комплекс следующих работ:

исследованы характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных конфигурациях механизации крыла с выпущенными и убранными шасси;

определены аэродинамические поправки системы измерения высотно-скоростных параметров в исследованном диапазоне высот и скоростей;

испытаны различные режимы работы силовой установки в полете и на земле;

проверена работоспособность самолетных систем, в том числе работа в полете аварийной турбонасосной установки.

Конструкторы Инженерного центра ПАО «Корпорация «Иркут» и специалисты летно-испытательного подразделения ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» ведут обработку полученной информации. Параллельно начинается подготовка самолета МС-21 к следующему этапу летных испытаний.