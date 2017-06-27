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Модернизированная оперативно-тактическая ракета ATACMS готовится к принятию на вооружение

27.06.2017 bmpd.livejournal.com 185 4
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Запуск модернизированной американской оперативно-тактической ракеты Lockheed Martin М57А1 ATACMS c боевой машины реактивной системы залпового огня М14
Запуск модернизированной американской оперативно-тактической ракеты Lockheed Martin М57А1 ATACMS c боевой машины реактивной системы залпового огня М142 HIMARS на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико), 2017 год
Источник: армия США

Как сообщила армия США, военнослужащие ракетной батареи "В" 2-го дивизиона 20-го полка полевой артиллерии армии США начали обучение применению модернизированных оперативно-тактических ракет Lockheed Martin ATACMS (Army TACtical Missile System), получивших обозначение М57А1. В ближайшее время данная часть проведет войсковые "квалификационные" учебно-испытательные пуски ракет М57А1 из боевых машин реактивной системы залпового огня М142 HIMARS на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Данные "квалификационные" испытания должны открыть дорогу принятию модернизированной ракеты на вооружение ориентировочно в августе-октябре 2017 года и началу поставок модернизированных ракет в войска.

Армия США в декабре 2014 года выдала корпорации Lockheed Martin контракт стоимостью 74 млн долл на проведение НИОКР по модернизации существующего запаса ракет ATACMS Block I и Block IA с кассетными боевыми частями, направленной в первую очередь на замену боевой части на 500-фунтовую (227-кг) моноблочную осколочно-фугасную с новым программируемым взрывателем.

Фактически в ходе модернизации осуществляется полная переработка ракеты с заменой не только боевой части, но и с установкой новой современной инерциально-спутниковой системы управления, бортовой ЦВМ, нового электрооборудования и всех рулевых приводов и нового твердотопливного ракетного двигателя. Дальность стрельбы получаемой таким образом ракеты М57А1 официально заявлена как "превышающая 300 км", а по неофициальным источникам может якобы достигать 400-450 км. Срок хранения ракеты после модернизации составит еще до 20 лет.

С октября 2016 по май 2017 года Lockheed Martin произвела шесть испытательных пусков модернизированных ракет. Завершение программы отработки М57А1 с седьмым испытательным пуском намечено на август 2017 года. Как и предыдущие версии ракет ATACMS, ракета М57А1 предназначена для запуска с пусковых установок РСЗО М142 HIMARS (одна ракета) и М270 MLRS (две ракеты).

Ожидается, что ракеты М57А1 будут не только переделываться из наличных ракет ATACMS Block I и Block IA, но и производиться новыми на созданной Lockheed Martin с 2016 года новой производственной линии ракет ATACMS на предприятии в Кэмдене (штат Арканзас; до 2014 года ракеты ATACMS производились на заводе в Эль-Пасо, штат Техас). С 2016 года в Кэмдене начато производство ракет старой версии ATACMS Block IА Unitary (QRU), также оснащаемых моноблочной осколочно-фугасной боевой частью, по контрактам на поставку армии США и в ОАЭ.

Всего с 1988 по 2014 годы на предприятии в Эль-Пасо было произведено более 3700 ракет ATACMS всех модификаций, из которых около 600 израсходовано американскими войсками в ходе боевых действий (в том числе 479 - в ходе боевых действий в Ираке в 2003 году). Ракеты модификации ATACMS Block I серийно производились для армии США до 1997 года, а Block IA (с кассетной боевой частью) - до 2001 года.
26.06.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Мексика
ОАЭ
США
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Восход
13014
№1
27.06.2017 03:36
Цитата, q
Дальность стрельбы получаемой таким образом ракеты М57А1 официально заявлена как "превышающая 300 км", а по неофициальным источникам может якобы достигать 400-450 км.
400-450км, это соответствует и даже превосходит дальность 9K714 Ока, уничтоженных в ходе подписания договора РСМД...

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» (С)
0
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просто экспл
3610
№2
27.06.2017 03:49
Цитата, Восход сообщ. №1

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» (С)
значит нам запрещено иметь Искандер ?
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RU
Восход
13014
№3
27.06.2017 05:18
Цитата, просто экспл сообщ. №2
значит нам запрещено иметь Искандер ?
У Искандера баллистическая ракета летит максимум на 270-280км.
0
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RU
ID: 1746
285
№4
27.06.2017 06:29
Восход[i У Искандера баллистическая ракета летит максимум на 270-280км.[/i]
Это вы про экспортный вариант, у этого комплекса для внутреннего потребления значительно больше.
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