Модернизированная оперативно-тактическая ракета ATACMS готовится к принятию на вооружение



Запуск модернизированной американской оперативно-тактической ракеты Lockheed Martin М57А1 ATACMS c боевой машины реактивной системы залпового огня М142 HIMARS на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико), 2017 год

Источник: армия США Запуск модернизированной американской оперативно-тактической ракеты Lockheed Martin М57А1 ATACMS c боевой машины реактивной системы залпового огня М142 HIMARS на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико), 2017 годИсточник: армия США

Как сообщила армия США, военнослужащие ракетной батареи "В" 2-го дивизиона 20-го полка полевой артиллерии армии США начали обучение применению модернизированных оперативно-тактических ракет Lockheed Martin ATACMS (Army TACtical Missile System), получивших обозначение М57А1. В ближайшее время данная часть проведет войсковые "квалификационные" учебно-испытательные пуски ракет М57А1 из боевых машин реактивной системы залпового огня М142 HIMARS на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Данные "квалификационные" испытания должны открыть дорогу принятию модернизированной ракеты на вооружение ориентировочно в августе-октябре 2017 года и началу поставок модернизированных ракет в войска.

Армия США в декабре 2014 года выдала корпорации Lockheed Martin контракт стоимостью 74 млн долл на проведение НИОКР по модернизации существующего запаса ракет ATACMS Block I и Block IA с кассетными боевыми частями, направленной в первую очередь на замену боевой части на 500-фунтовую (227-кг) моноблочную осколочно-фугасную с новым программируемым взрывателем.

Фактически в ходе модернизации осуществляется полная переработка ракеты с заменой не только боевой части, но и с установкой новой современной инерциально-спутниковой системы управления, бортовой ЦВМ, нового электрооборудования и всех рулевых приводов и нового твердотопливного ракетного двигателя. Дальность стрельбы получаемой таким образом ракеты М57А1 официально заявлена как "превышающая 300 км", а по неофициальным источникам может якобы достигать 400-450 км. Срок хранения ракеты после модернизации составит еще до 20 лет.

С октября 2016 по май 2017 года Lockheed Martin произвела шесть испытательных пусков модернизированных ракет. Завершение программы отработки М57А1 с седьмым испытательным пуском намечено на август 2017 года. Как и предыдущие версии ракет ATACMS, ракета М57А1 предназначена для запуска с пусковых установок РСЗО М142 HIMARS (одна ракета) и М270 MLRS (две ракеты).

Ожидается, что ракеты М57А1 будут не только переделываться из наличных ракет ATACMS Block I и Block IA, но и производиться новыми на созданной Lockheed Martin с 2016 года новой производственной линии ракет ATACMS на предприятии в Кэмдене (штат Арканзас; до 2014 года ракеты ATACMS производились на заводе в Эль-Пасо, штат Техас). С 2016 года в Кэмдене начато производство ракет старой версии ATACMS Block IА Unitary (QRU), также оснащаемых моноблочной осколочно-фугасной боевой частью, по контрактам на поставку армии США и в ОАЭ.

Всего с 1988 по 2014 годы на предприятии в Эль-Пасо было произведено более 3700 ракет ATACMS всех модификаций, из которых около 600 израсходовано американскими войсками в ходе боевых действий (в том числе 479 - в ходе боевых действий в Ираке в 2003 году). Ракеты модификации ATACMS Block I серийно производились для армии США до 1997 года, а Block IA (с кассетной боевой частью) - до 2001 года.