Китай предоставил Сербии военную помощь на сумму 1 млн. долларов



Сербские войска во время парада в Белграде

Источник: Reuters Сербские войска во время парада в БелградеИсточник: Reuters

ЦАМТО, 26 июня. Министерство обороны Сербии объявило о состоявшейся 20 июня на базе им.Стевицы Йовановича церемонии передачи Вооруженным силам страны пакета военной помощи от Китайской Народной Республики.

На мероприятии присутствовали президент Сербии Александр Вучич, министр обороны Зоран Джорджевич, начальник Генерального штаба ВС Сербии генерал Любиша Дикович, посол Китая в Белграде Ли Манчанг (Li Manchang).

Стоимость пакета помощи оценивается в 7 млн. юаней (0,9 млн. евро/1 млн. долл.). Пакет поставки включает 16 резиновых лодок GDQ120A с лодочными моторами WM55, пять снегоходов "Арктик Вольф" и десять портативных приборов для обнаружения взрывчатых веществ.

Как предполагается, часть переданного оборудования будет поставлена специальной бригаде, а остальное – речной флотилии ВС Сербии.

Министр обороны Зоран Джорджевич выразил благодарность послу Китая за предоставленную помощь и сообщил, что это уже не первый случай передачи Пекином военного имущества национальным Вооруженным силам. Общая стоимость безвозмездной помощи Китая уже составила 4,95 млн. евро. ВС Сербии ожидают получения еще одной крупной партии помощи от КНР.

За последнее время Минобороны Сербии также получило, либо достигло договоренности о получении военной помощи с США, Россией и Республикой Беларусь.