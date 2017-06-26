Исполнилось 20 лет со дня первого полета "Аллигатора"



Вертолет Ка-52. Источник: "Военный паритет" Вертолет Ка-52. Источник: "Военный паритет"

ЦАМТО, 26 июня. На летно-испытательном комплексе в Жулебино 20 лет назад, 25 июня 1997 года, свой первый полет в режиме висения совершил вертолет Ка-52 "Аллигатор" – двухместная модификация Ка-50, разработанная и собранная в ОКБ им.Камова (сейчас АО "Камов" холдинга "Вертолеты России") под руководством генконструктора Сергея Михеева.

Новая машина стала тяжелее своего предшественника на полтонны, носовая часть стала короче и шире. Под крылом вертолета разместили системы базовых измерений, под одной консолью – магнитозаписывающее оборудование, под второй – контейнер с осциллографическими приборами.

Совершить первый подъем опытной машины в воздух было доверено летчику-испытателю Александру Смирнову. Вторым на борту был назначен бортмеханик-испытатель Дмитрий Титов, главная задача которого заключалась в контроле параметров работы двигателей. Перед взлетом вертолет испытали на земной резонанс, а затем он выехал в зону старта и с легкостью совершил отрыв от земли. Полет был непродолжительным и проходил на высоте от 2 до 15 метров.

Эскизный проект нового двухместного варианта вертолета, получившего индекс Ка-52, был утвержден двумя годами ранее, 15 марта 1995 года. Новая машина должна была совместить функции разведчика, целеуказателя и командного пункта. В качестве основы для создания опытного образца был выбран серийный Ка-50, изготовленный в Арсеньевской авиационной компанией "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России"). Несмотря на значительный объем работ, процесс продвигался высокими темпами.

В целях сокращения сроков проектирования приборные доски на месте летчика и штурмана временно сделали практически идентичными, разместив только пилотажные приборы. Катапультируемое кресло К-37 также установили в упрощенном варианте – в качестве авариестойкого сиденья, в чашку которого укладывался парашют. В экстренной ситуации экипаж мог воспользоваться устройством принудительного открывания боковых створок фонаря. Постепенно все, что было задумано изначально, стало появляться на "Аллигаторе", и нынешние серийные Ка-52 имеют бронирование, полноценные катапультируемые кресла экипажа и эффективно действующий автопилот.

С 2008 года боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно производится в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина. Вертолет предназначен для решения широкого спектра задач, в том числе для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в его тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, системой радиоэлектронной защиты, а также средствами активного противодействия. С 2017 года на предприятии производят "Аллигаторы" на экспорт.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".