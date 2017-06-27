Киллекторное судно Тихоокеанского флота отправилось на остров Матуа



Бывший японский аэродром на Матуа

Источник: www.istpravda.ru Бывший японский аэродром на МатуаИсточник: www.istpravda.ru

ЦАМТО, 26 июня. С Камчатки на остров Матуа вышло киллекторное судно КИЛ-168 Тихоокеанского флота совместной экспедиции Минобороны России и Российского географического общества для доставки дополнительного оборудования.

На КИЛ-168 находится 5 ед. техники, около 20 тонн груза, а также запасы топлива, воды и продовольствия, необходимые для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности экспедиционной группы.

В настоящее время на острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина. В ходе работ специалистами будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов.

На сегодняшний день силами Тихоокеанского флота на берег доставлено 148 членов экспедиции, более 30 ед. различной техники и свыше 200 тонн грузов.

Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года. По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.