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Киллекторное судно Тихоокеанского флота отправилось на остров Матуа

27.06.2017 ЦАМТО 149 2
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Матуа
Бывший японский аэродром на Матуа
Источник: www.istpravda.ru

ЦАМТО, 26 июня. С Камчатки на остров Матуа вышло киллекторное судно КИЛ-168 Тихоокеанского флота совместной экспедиции Минобороны России и Российского географического общества для доставки дополнительного оборудования.

На КИЛ-168 находится 5 ед. техники, около 20 тонн груза, а также запасы топлива, воды и продовольствия, необходимые для обеспечения на острове быта и научно-исследовательской деятельности экспедиционной группы.

В настоящее время на острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина. В ходе работ специалистами будет осуществлен сбор материалов для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов.

На сегодняшний день силами Тихоокеанского флота на берег доставлено 148 членов экспедиции, более 30 ед. различной техники и свыше 200 тонн грузов.

Работы по изучению острова и его акватории продлятся до сентября 2017 года. По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
26.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Восход
13014
№1
27.06.2017 05:32
Там гидрограф нужен с хорошим импортным эхолотом (типа Фалеева), чтобы подробную карту дна и течений составить.

Без достоверной карты дна невозможно быстро и безопасно осуществлять погрузку и выгрузку грузов и техники.
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RU
Байкал57
159
№2
27.06.2017 06:10
Попросить Пекин отсыпать мол и причалы из скальника, они это быстро сделают, даже баржей натаскают, опыт хороший имеют в искусственных островах. А японцы были не дураки с точки зрения выбора Матуа.
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