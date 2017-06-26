В России возобновят производство судов на воздушной подушке
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КВП "Евгений Кочешков" пр.12322 "Зубр" Балтийского флота ВМФ России
Источник: belostokskaya.ru
ЦАМТО, 26 июня. Возобновление в России производства судов на воздушной подушке заложено в новую госпрограмму вооружений 2018-2025 годов. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
"В ходе Международного военно-морского салона МВМС-2017 (пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля) будет представлен ряд новых проектов, в том числе проекты судов на воздушной подушке, которые мы будем снова производить в рамках новой госпрограммы вооружений", – сказал он.
Как напоминает агентство, ранее сообщалось, что на рыбинском НПО "Сатурн" испытывают двигатель для самых больших в мире кораблей на воздушной подушке "Зубр". Такие корабли способны перевозить три танка весом до 150 т или 10 бронетранспортеров и 140 человек десанта.
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26.06.2017
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