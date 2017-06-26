"Рособоронэкспорт" с 2000 года экспортировал продукции для ВМС на сумму 24 млрд. долларов



ОАО Рособоронэкспорт

Источник: nation-news.ru ОАО РособоронэкспортИсточник: nation-news.ru

ЦАМТО, 26 июня. АО "Рособоронэкспорт" представит на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" весь спектр поставляемых иностранным заказчикам вооружения и техники для военно-морских сил.

Ряд образцов будет демонстрироваться в рамках военно-морских салонов впервые. Кроме того, уже известную на оружейном рынке продукцию выставят со значительно улучшенными тактико-техническими характеристиками.

"Задача "Рособоронэкспорта" на МВМС-2017 – заложить основу для подписания новых контрактных документов. За последние годы доля "моряков" в объеме экспортных поставок "Рособоронэкспорта" в среднем составляет около 12 процентов. Это, кстати, сопоставимо с долей наших конкурентов из ведущих стран-экспортеров продукции военного назначения. Начиная с 2000 года, мы поставили на экспорт около 50 боевых кораблей. Треть из них – подводные лодки. Суммарный объем поставок военно-морской техники за этот период составил около 24 миллиардов долларов США", – сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Ожидается, что в рамках МВМС-2017 представители компании проведут встречи с более чем 20 иностранными делегациями. Всего в салоне примут участие все основные российские предприятия-производители вооружения и техники для ВМС. Кроме того, среди участников выставки будут компании из Бельгии, Германии, Индии, Италии, Нидерландов, Турции и других стран.

Для "Рособоронэкспорта" салон является важным маркетинговым инструментом. На нем иностранные заказчики могут выявить для себя ключевые тенденции развития российской оборонной промышленности и предметно обсудить с компанией свои потребности в части военно-морской техники и услуг. Спецэкспортер уточнит планы и прогнозы поставок, наметит новые направления для продвижения российского вооружения на мировой рынок и подведет итоги работы, цитирует "АвиаПорт.Ru" пресс-релиз АО "Рособоронэкспорт".