Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Рособоронэкспорт" с 2000 года экспортировал продукции для ВМС на сумму 24 млрд. долларов

27.06.2017 ЦАМТО 240 0
0
Понравилась новость?
 0
ОАО Рособоронэкспорт
ОАО Рособоронэкспорт
Источник: nation-news.ru

ЦАМТО, 26 июня. АО "Рособоронэкспорт" представит на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" весь спектр поставляемых иностранным заказчикам вооружения и техники для военно-морских сил.

Ряд образцов будет демонстрироваться в рамках военно-морских салонов впервые. Кроме того, уже известную на оружейном рынке продукцию выставят со значительно улучшенными тактико-техническими характеристиками.

"Задача "Рособоронэкспорта" на МВМС-2017 – заложить основу для подписания новых контрактных документов. За последние годы доля "моряков" в объеме экспортных поставок "Рособоронэкспорта" в среднем составляет около 12 процентов. Это, кстати, сопоставимо с долей наших конкурентов из ведущих стран-экспортеров продукции военного назначения. Начиная с 2000 года, мы поставили на экспорт около 50 боевых кораблей. Треть из них – подводные лодки. Суммарный объем поставок военно-морской техники за этот период составил около 24 миллиардов долларов США", – сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Ожидается, что в рамках МВМС-2017 представители компании проведут встречи с более чем 20 иностранными делегациями. Всего в салоне примут участие все основные российские предприятия-производители вооружения и техники для ВМС. Кроме того, среди участников выставки будут компании из Бельгии, Германии, Индии, Италии, Нидерландов, Турции и других стран.

Для "Рособоронэкспорта" салон является важным маркетинговым инструментом. На нем иностранные заказчики могут выявить для себя ключевые тенденции развития российской оборонной промышленности и предметно обсудить с компанией свои потребности в части военно-морской техники и услуг. Спецэкспортер уточнит планы и прогнозы поставок, наметит новые направления для продвижения российского вооружения на мировой рынок и подведет итоги работы, цитирует "АвиаПорт.Ru" пресс-релиз АО "Рособоронэкспорт".
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Индия
Италия
Нидерланды
Россия
США
Турция
Компании
РОЭ
Выставки
МВМС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 06:29
  • 4
Модернизированная оперативно-тактическая ракета ATACMS готовится к принятию на вооружение
  • 27.06 06:12
  • 1
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
  • 27.06 06:10
  • 2
Киллекторное судно Тихоокеанского флота отправилось на остров Матуа
  • 27.06 05:29
  • 1
Водолазы ТОФ обследуют акваторию бухты Двойная острова Матуа
  • 27.06 05:26
  • 4
Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей
  • 27.06 05:18
  • 28
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 27.06 03:52
  • 1
Строительство неатомных подводных лодок типа "Лада" проекта 677 будет продолжено
  • 27.06 03:47
  • 1
Россия поставит в Нигерию 10 истребителей Су-30 в 2018 году
  • 27.06 03:44
  • 1
Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
  • 27.06 03:16
  • 1
Роботы-пилоты помогут военным справиться с дефицитом летчиков
  • 27.06 02:34
  • 1
Спрос на российские фрегаты и корветы вырос после похода авианосной группы к Сирии - Кожин
  • 27.06 02:32
  • 2
Ржавеет прямо на конвейере (Апостроф, Украина)
  • 27.06 02:22
  • 3719
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.06 02:07
  • 2
Как Су-22 сумел обмануть AIM-9X?
  • 27.06 01:31
  • 16070
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы