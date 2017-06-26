На вооружение войск ЗВО поступила очередная партия военной техники нового поколения



Унифицированная КШМ Р-149МА1 для обеспечения управления должностных лиц уровня батальона

Источник: vitalykuzmin.net Унифицированная КШМ Р-149МА1 для обеспечения управления должностных лиц уровня батальонаИсточник: vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 26 июня. В войска Западного военного округа (ЗВО) поступили унифицированные командно-штабные машины (УКШМ) Р-149МА1, которые повысили боевые возможности подразделений связи.

Установленное на УКШМ Р-149МА1 оборудование позволяет оперативно отслеживать на электронных картах местности все изменения обстановки на поле боя, положение своих войск и противника, быстро делать оперативно-тактические расчеты, своевременно ставить задачи подчиненным подразделениям и выполнять многие другие функции по управлению войсками.

Находящаяся на УКШМ уникальная навигационная аппаратура "Азимут" обеспечивает автоматическое определение координат своего местоположение в любой точке маршрута. Все оборудование машины размещено на маневренной высокомобильной легкобронированной транспортной базе К1Ш1, созданной на основе бронетранспортера БТР-80, сообщает пресс-служба Западного военного округа.