Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
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Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
ЦАМТО, 26 июня. Россия в ближайшей перспективе в рамках военно-технической помощи осуществит поставки Сербии не только истребителей, но и транспортных самолетов. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 25 июня в Белграде вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Не только "МиГи". Будет много техники. Там и танки, и транспортные самолеты. То есть дружественной стране будет оказана серьезная, хорошая, большая помощь", – сказал Д.Рогозин в интервью "РИА Новости".
Он уклонился от ответа на вопрос о сроках поставок и деталях соглашения, сообщив, что об этом должен объявить президент Сербии Александр Вучич.
"Президент вам скажет. Мы с ним договорились, что я ничего говорить вам не буду", – сказал Д.Рогозин.
Как официально сообщалось ранее, РФ в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2. При этом стороны не упоминали о возможности передачи иной авиации, кроме истребителей.
В минувшие выходные Д.Рогозин находился с визитом в Сербии для участия в церемонии инаугурации нового президента Александра Вучича, передает "РИА Новости".
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26.06.2017
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