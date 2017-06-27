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Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты

27.06.2017 ЦАМТО 226 1
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МиГ-29 ВКС РФ
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 26 июня. Россия в ближайшей перспективе в рамках военно-технической помощи осуществит поставки Сербии не только истребителей, но и транспортных самолетов. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 25 июня в Белграде вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Не только "МиГи". Будет много техники. Там и танки, и транспортные самолеты. То есть дружественной стране будет оказана серьезная, хорошая, большая помощь", – сказал Д.Рогозин в интервью "РИА Новости".

Он уклонился от ответа на вопрос о сроках поставок и деталях соглашения, сообщив, что об этом должен объявить президент Сербии Александр Вучич.

"Президент вам скажет. Мы с ним договорились, что я ничего говорить вам не буду", – сказал Д.Рогозин.

Как официально сообщалось ранее, РФ в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2. При этом стороны не упоминали о возможности передачи иной авиации, кроме истребителей.

В минувшие выходные Д.Рогозин находился с визитом в Сербии для участия в церемонии инаугурации нового президента Александра Вучича, передает "РИА Новости".
26.06.2017
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Страны
Россия
Сербия
Продукция
БРДМ-2
МиГ-29
Т-72
Т-72Б
Персоны
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
9835
№1
27.06.2017 03:44
Цитата, q
но и транспортных самолетов
Какие транспортные?У нас самих их кот на плакал.
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