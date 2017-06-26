Гидрографическое судно Северного флота названо именем известного исследователя арктических морей Всеволода Воробьева



Большой гидрографический катер проекта 19920. Источник: old.nationaldefense.ru Большой гидрографический катер проекта 19920. Источник: old.nationaldefense.ru

ЦАМТО, 26 июня. В Архангельске 23 июня состоялась торжественная церемония присвоения наименования "Всеволод Воробьев" большому гидрографическому катеру Беломорской военно-морской базы Северного флота БГК-2154, сообщает пресс-служба Северного флота.

Новое судно проекта 19920 "Баклан" было построено на судостроительном заводе в городе Рыбинск и принято флотом в прошлом году.

В церемонии принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, который отметил большие заслуги известного исследователя арктических морей, ветерана Великой Отечественной войны, лауреата Сталинской премии капитана 1 ранга Всеволода Воробьева. Командующий выразил уверенность, что катер принесет большую пользу Военно-морскому флоту России в освоении Арктики и обеспечении навигационной безопасности плавания боевых кораблей и гражданских судов в северных морях и портовых акваториях.

Всеволод Иванович Воробьев, именем которого назван катер, всю жизнь посвятил службе Военно-морскому флоту. Он проработал в гидрографии до 77 лет. Был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной Войны II степени, Красной Звезды и многими медалями. Участвовал в боевых действиях на Балтийском море, обеспечивал траление и минные постановки во время блокады Ленинграда.

Сегодня семейные традиции Воробьевых продолжает командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Владимир Воробьев, который является внучатым племянником Всеволода Ивановича.

Справочно:

Большие гидрографические катера проекта 19920 "Баклан" предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ, таких как: разведка водного маршрута, съемка рельефа дна, обслуживание навигационного оборудования в прибрежных районах. При длине 36 м катер имеет водоизмещение свыше 300 тонн, мореходность – до 5 баллов, автономность – 10 суток, дальность плавания – 1000 миль.