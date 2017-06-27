Ржавеет прямо на конвейере (Апостроф, Украина)
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В сети высмеяли свежее фото российского танка "Армата".
В сети высмеяли ржавый новейший российский танк "Армата", который продемонстрировали вице-премьер-министру РФ Дмитрию Рогозину на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Соответствующую фотографию опубликовал в своем блоге zloy-odessit.
|Танк "Армата" демонстрируется Дмитрию Рогозину на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле
|Источник: zloy-odessit.livejournal.com
Он заметил, что на фото новенькая "Армата" покрыта пылью, у нее грязные катки, выхлоп в нагаре, но главное - ржавчина, которая лезет из всех щелей. "Причем, кое в каких местах щели бросались в глаза так, словно этому танку что-то да не доварили, недоклепали. Почему бедолага так неистово ржавеет? Он ведь новенький, еще даже конвейер не покидал?" - пишет блогер.
Он также предположил, что ультрасовременный российский танк делают из плохих материалов. "Да уж лучше бы и вправду из картона клеили. В общем, вопросы, вопросы, вопросы… Вопросы, которые явно не идут на пользу не имеющему аналогов в мире танку", - подытожил блогер.
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23.06.2017
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beka1
1080
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№1
27.06.2017 01:49
,,Все - таки они редкие идиоты,,
Д.О. Рогозин.
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