Ржавеет прямо на конвейере (Апостроф, Украина)

В сети высмеяли свежее фото российского танка "Армата".

В сети высмеяли ржавый новейший российский танк "Армата", который продемонстрировали вице-премьер-министру РФ Дмитрию Рогозину на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Соответствующую фотографию опубликовал в своем блоге zloy-odessit.

Танк "Армата" демонстрируется Дмитрию Рогозину на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле Источник: zloy-odessit.livejournal.com

Он заметил, что на фото новенькая "Армата" покрыта пылью, у нее грязные катки, выхлоп в нагаре, но главное - ржавчина, которая лезет из всех щелей. "Причем, кое в каких местах щели бросались в глаза так, словно этому танку что-то да не доварили, недоклепали. Почему бедолага так неистово ржавеет? Он ведь новенький, еще даже конвейер не покидал?" - пишет блогер.

Он также предположил, что ультрасовременный российский танк делают из плохих материалов. "Да уж лучше бы и вправду из картона клеили. В общем, вопросы, вопросы, вопросы… Вопросы, которые явно не идут на пользу не имеющему аналогов в мире танку", - подытожил блогер.