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Ржавеет прямо на конвейере (Апостроф, Украина)

27.06.2017 ИноСМИ 362 2
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В сети высмеяли свежее фото российского танка "Армата".

В сети высмеяли ржавый новейший российский танк "Армата", который продемонстрировали вице-премьер-министру РФ Дмитрию Рогозину на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Соответствующую фотографию опубликовал в своем блоге zloy-odessit.


Танк "Армата" демонстрируется Дмитрию Рогозину на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле
Источник: zloy-odessit.livejournal.com

Он заметил, что на фото новенькая "Армата" покрыта пылью, у нее грязные катки, выхлоп в нагаре, но главное - ржавчина, которая лезет из всех щелей. "Причем, кое в каких местах щели бросались в глаза так, словно этому танку что-то да не доварили, недоклепали. Почему бедолага так неистово ржавеет? Он ведь новенький, еще даже конвейер не покидал?" - пишет блогер.

Он также предположил, что ультрасовременный российский танк делают из плохих материалов. "Да уж лучше бы и вправду из картона клеили. В общем, вопросы, вопросы, вопросы… Вопросы, которые явно не идут на пользу не имеющему аналогов в мире танку", - подытожил блогер.
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Система поражения "Ратник"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
1080
№1
27.06.2017 01:49
,,Все - таки они редкие идиоты,,
                                           Д.О. Рогозин.
+2
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RU
Leron
3088
№2
27.06.2017 02:32
Не покидал конвейера?  Так видно по нагару что машина на ходу была, плюс потертости краски в районе катков. ЭкспепрД очередной....
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