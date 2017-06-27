Россия поставит в Нигерию 10 истребителей Су-30 в 2018 году



Самолет Су-30СМ. Архивное фото

Источник: © РИА Новости . Георгий Зимарев Самолет Су-30СМ. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости . Георгий Зимарев

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия поставит в Нигерию в 2018 году 10 истребителей типа Су-30, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

Россия в этом году поставила в эту африканскую страну два истребителя марки Су-30. Всего контракт предусматривает поставку 12 самолетов данного типа.

"В 2018 году Россия поставит 10 машин типа Су-30. Таким образом, контракт будет выполнен к концу следующего года", - сказал Пунчук.