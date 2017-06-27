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Россия поставит в Нигерию 10 истребителей Су-30 в 2018 году

27.06.2017 РИА Новости 218 1
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Самолет Су-30СМ. Архивное фото
Самолет Су-30СМ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Георгий Зимарев

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия поставит в Нигерию в 2018 году 10 истребителей типа Су-30, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

Россия в этом году поставила в эту африканскую страну два истребителя марки Су-30. Всего контракт предусматривает поставку 12 самолетов данного типа.

"В 2018 году Россия поставит 10 машин типа Су-30. Таким образом, контракт будет выполнен к концу следующего года", - сказал Пунчук.
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Нигерия
Россия
Продукция
Су-30
Компании
ФСВТС РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
9835
№1
27.06.2017 03:47
Это что то новое. Какие Су-30? СМ или МК? Вроде как была инфа что линию М на КнААЗе закрыли.В долг или за наличные?А в обще удачный самолет Су-30 получился,уже 20 лет на рынке и все еще популярен.
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