Россия поставит в Нигерию 10 истребителей Су-30 в 2018 году
|
|
Самолет Су-30СМ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Георгий Зимарев
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия поставит в Нигерию в 2018 году 10 истребителей типа Су-30, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.
Россия в этом году поставила в эту африканскую страну два истребителя марки Су-30. Всего контракт предусматривает поставку 12 самолетов данного типа.
"В 2018 году Россия поставит 10 машин типа Су-30. Таким образом, контракт будет выполнен к концу следующего года", - сказал Пунчук.
|
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.06.2017 "Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
21.06.2017 МС-21 не долетел до Ле-Бурже
21.06.2017 В чужой монастырь. Россия потеснит США на саудовском рынке вооружений
20.06.2017 "Рособоронэкспорт" представляет новинки российской боевой авиации на салоне Paris Air Show-2017
13.06.2017 В авиасалоне Paris Air Show-2017 примут участие 34 российские организации
22.05.2017 В Минске стартует выставка вооружений MILEX-2017
19.05.2017 Россия представит в Перу более 340 образцов продукции военного назначения
10.04.2017 LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди