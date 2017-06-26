Россия уничтожила 98,9% запасов химического оружия
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Установка по уничтожению химоружия. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Татьяна Фирсова
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия уничтожила 98,9% запасов химоружия; до конца 2017 года на объекте "Кизнер" в Удмуртии утилизируют последние боеприпасы с отравляющими веществами, сообщила группа по связям с общественностью Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.
"Кизнер" - последний из семи российских объектов, где уничтожают боевые отравляющие вещества.
"В начале следующего месяца на объекте "Кизнер" будут введены в эксплуатацию корпуса по уничтожению отравляющих вещество люизит и корпус битумирования реакционных масс, в которых до конца 2017 года полностью завершится уничтожение всех запасов химического оружия, имевшегося в Российской Федерации. В настоящее время уничтожено 98,9%", - говорится в сообщении.
Во второй декаде июня на объекте полностью завершили уничтожение зарина, технологическую линию останавливали для регламентных работ. С 19 июня уничтожение химоружия возобновили. Теперь очередь за артиллерийскими боеприпасами, снаряженными отравляющими веществами типа ви-икс.
После распада СССР Россия осталась обладательницей крупнейших по весу в мире запасов химического оружия - 40 тысяч тонн. Страна объявила о его наличии на семи объектах - в поселке Горный Саратовской области, городе Камбарка в Удмуртии, в поселке Марадыковский Кировской области, поселке Кизнер в Удмуртии, в городе Щучье Курганской области, городе Почеп Брянской области и поселке Леонидовка Пензенской области.
Международное обсуждение вопроса о запрещении химоружия началось в 1968 году; 30 ноября 1992 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. Конвенция дополняет Женевский протокол 1925 года. В настоящее время к ней присоединились 192 государства. Вне международного правового поля конвенции остаются Египет, Израиль (подписал, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.
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26.06.2017
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