Минск может рассмотреть возможность приобретения у РФ комплексов "Искандер"
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Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия может в будущем рассмотреть возможность приобретения у России ракетных комплексов "Искандер", заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.
"По зенитно-ракетным комплексам, как отмечали в СМИ представители нашего оборонного ведомства, основным ЗРК в Беларуси на сегодняшний день остается система С-300. Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками. Ожидаем, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Беларуси", - сказал Петришенко.
На прошлой неделе в минобороны Белоруссии сообщили, что республика закупит в России 12 самолетов Су-30СМ. Подписанный контракт предполагает, что поставка самолетов будет осуществляться поэтапно. По словам главы ведомства Андрея Равкова, Белоруссия рассчитывает в течение примерно трех лет получить из России самолеты.
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26.06.2017
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