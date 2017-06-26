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Российские Су-25СМ перекрыли маршруты движения "боевиков" на учениях

27.06.2017 РИА Новости 122 0
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Су-25СМ3-06
Серийно модернизированный на АО "121 авиационный ремонтный завод" штурмовик Су-25СМ3 (бортовой номер "50 красный", "серийный" номер Су-25СМ3-06, регистрация RF-95489). Кубинка, октябрь 2016 года
Источник: Евгений Волков / forums.airforce.ru

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Штурмовики Су-25СМ объединенной российской военной базы Кант с помощью ракетных ударов перекрыли маршруты движения "бандгрупп" на учениях в Киргизии, сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.

"Летчики применили управляемые и неуправляемые ракеты класса "воздух-поверхность" по целям, находящимся в прямой видимости, а также по заданным координатам, поразив колонны на марше, замаскированные цеха по производству самодельных взрывных устройств и тренировочный лагерь условных боевиков", - сказал он.

В полете были задействованы три звена штурмовиков. База Кант является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. Она обеспечивает безопасность территории и воздушного пространства государств-участников организации договора о коллективной безопасности.
26.06.2017
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Страны
Киргизия
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ

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