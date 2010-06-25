Влияние суперсилы Леонова на внешнюю политику США в отношении России



Многоразовая космическая система "Энергия−Буран"

Источник: http://viam.ru/ Многоразовая космическая система "Энергия−Буран"Источник: http://viam.ru/

В природе существует четыре силы: гравитация, электромагнетизм, ядерные и электрослабые силы. А пятая сила – Суперсила, носителем которой является квантованное пространство-время, была открыта мною. В.С.Леонов.

Мне не безразлична судьба отечественной космонавтики, потому что я прошел весь путь создания орбитального корабля «Буран» от самого начала в 1976 году до триумфального завершения полета 15 ноября 1988 года. Тогда под руководством Генерального директора - Генерального конструктора НПО «Молния» Минавиапрома СССР Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского мы взяли на себя весь груз ответственности за решение небывало сложной научно-технической задачи – возвращения на Землю из космического полета 100 тонного крылатого космического корабля в автоматическом режиме.

После целого ряда неудач с лунной программой Н1-Л3 (четыре подряд аварийных пуска), ракета-носитель «Энергия» и ОК «Буран» снова поставили нашу страну в один ряд с США.

Развал СССР, в котором был заинтересован Запад, и последовавшая за ним экономическая разруха 90-х ослабили нашу ракетно-космическую промышленность.

Да, американские астронавты, чтобы попасть на МКС, покупают у России места в космическом корабле «Союз».

Да, наши ЖРД, разработанные под руководством В.П.Глушко для РН «Энергия», до сих пор лучшие в мире. И США вынуждены с этим считаться.

Но по дороге к Луне и Марсу американцы существенно впереди. Направление, выбранное ГК «Роскосмос» и РКК «Энергия» имени С.П.Королева – ставка на новую (еще не начата разработка) РН сверхтяжелого класса «Энергия-5» - не оставляет России шансов на лидерство в космической гонке ни в начале, ни в отдаленной перспективе.

Даже при благоприятном стечении обстоятельств, как ни крутись, космонавтика зажата жесткими бюджетными ограничениями.

В докладе 8 октября 2015 "NASA's Journey to Mars" (Путешествие НАСА на Марс), ссылку на который NASA любезно прислало на мой адрес электронной почты, на 36 страницах о России нет даже упоминания.

Физик-теоретик из брянской глубинки Владимир Семенович Леонов предложил свое решение опережающего мировой уровень развития отечественной космонавтики.

Много лет его идеи, открытия, научные работы и изобретения упорно замалчивались, его научные труды в России не печатались, аудитории для широкого выступления и дискуссий не было.

Но Леонов, как бульдозер, сломал все преграды, уверенным шагом вошел на телевизионный канал ТВЦ и на весь мир громко заявил о своей победе над гравитацией.

Давайте еще раз вспомним поток некоторых основных событий, инициированный научно-технической деятельностью Владимира Леонова.

1996 - Открытие кванта пространства-времени (квантона). Открытие пятой силы - Суперсилы. Разработка теории Суперобъединения и теории Упругой квантованной среды.

2001 - Патент № 2185526 на полевой (квантовый) двигатель (КвД).

2003 - Прогноз Развития физической науки в 21 веке (на 42 стр.) направлен Президенту РАН Ю.Осипову и Президенту РФ В.Путину.

2009 - Эксперименты по созданию силы тяги, которые не объясняет традицонная физика.

2010 - Публикация книги (на англ.яз.) «Leonov V. S. Quantum Energetics. Volume 1. Theory of Superunification» в Кембридже (Англия) и, позже, в Индии.

2014 - Успешный эксперимент по преодолению земной гравитации с использованием квантового двигателя собственной разработки (без участия государства).

Заявление о лидерстве России в мировом научно-техническом прогрессе.

2016 - Публикация ряда проектов космического назначения, в которых предлагается нереактивный способ движения в космическом пространстве с использование квантового двигателя.

выступление на телевидении с сенсационными заявлениями о преимуществах космических аппаратов с квантовыми двигателями.

2017 - Поддержка научных работ Леонова группой ученых Международной академии системных исследований.

Публичные выступления с предложениями по реиндустриализации экономики страны на базе квантовой энергетики и квантовой космонавтики.

Параллельно во времени за пределами России развиваются политические события, которые, казалось бы, не имеют никакой связи c разработками Леонова. В «самостийной» Украине под контролем Запада реализуется процесс отдаления от России и открытого противостояния с профашистским оттенком. Вся имеющаяся в распоряжении мощь ВСУ направлена на подавление восставших за свои права самопровозглашенных ЛНР И ДНР. Люди Крыма, всегда считавшие себя русскими, добровольно выходят из состава Украины и присоединяются к России. США и Европа объявляют Россию страной-агрессором, размещают базы НАТО непосредственно у наших границ, вводят санкции и пытаются изолировать Россию от участия в международных делах. Официальная мотивация: наказание за аннексию Россией Крыма и вмешательство во внутренние дела Украины.

Распространено твердое убеждение, что Запад хочет ослабить экономику России, создать хаос внутри страны, который по их расчетам приведет к смене власти и уходу Владимира Путина с политической арены.

Я твердо убежден, что это всего лишь «легенда прикрытия» истинных намерений высшего руководства США и Евросоюза. Главное совсем в другом – страх за свое будущее на фоне развивающейся России.

Никакой аннексии Крыма не было. Крым по результатам референдума перешел под юрисдикцию России без единого выстрела. Извините, и дураку понятно, что Россия ни на какие страны не нападает и не готовит нападение. Военная мощь НАТО, с ее разбросанными по всему миру военными базами, значительно превосходит возможности ВС России. А сильный, предсказуемый и открытый для сотрудничества лидер страны – хороший партнер в международных отношениях.

Россиянам непонятна риторика выступлений украинских и западных политологов и представителей СМИ США.

Непонятно какой угрозы со стороны Путина боятся, например, лидеры прибалтийских республик или Польши. Почему Евросоюз валит вину за внутренний конфликт в Украине на Путина, в то время как Порошенко со своей командой не выполняет условия Минских соглашений.

Почему не оправдались надежды россиян, что с уходом Обамы и приходом нового Президента США в лучшую сторону изменится международный климат?

Политический аспект теории Суперобъединения и Суперсилы Леонова. Гипотеза.

Ни у кого не вызывает сомнение, что новые российские разработки отслеживаются не только зарубежными учеными, но и многочисленными институтами и аналитическими центрами западных спецслужб.

Естественно, что научное и инженерное творчество Леонова находятся в сфере их пристального внимания. Наблюдательным взглядом отчетливо замечаются направления политики США, которые можно отнести к организованным мерам противодействия с целью недопущения реализации идей, открытий, изобретений и планов Леонова.

Возможно, что имеется корреляция между успешным испытанием в 2014 году квантового двигателя Леонова, который при весе 50 кг создал силу тяги 500 кг, с резким обрушением цен на нефть на мировом рынке, с целью создать проблемы для экономики России, и, тем самым, не допустить решения о государственным финансированием проектов Леонова.

Позиция Дональда Трампа в отношении России заметно изменилась после его избрания и вступления в должность. Кандидат в Президенты США мог и не знать о разработках Леонова, но Президенту США уж точно доложили.

Можно предположить, что в Белом доме состоялся примерно такой разговор:

- Дональд, ты хочешь ослабить давление на Россию, а знаешь такого русского – Леонов?

- Это про которого КГБ скрывало, что он с трудом еле влез назад в космический корабль?

- Нет, я говорю о его однофамильце. Его имя Владимир, такой же упрямый, как их Путин.

Хвастает, что может долететь до Марса за 42 часа. Он может нам здорово навредить.

- Ты ж директор ЦРУ, так попридержи его. И передай Рокфеллеру, чтоб не пожидился дать денег на науку.

Мы не должны пропустить русских вперед.

Фонд семьи Рокфеллеров (RFF) не пожидился и выделил на новые разработки взамен углеводородов огромную сумму. Об этом Леонов рассказал в своем докладе 08.06.2017 г.

«В условиях, когда мировое сообщество работает над тем, чтобы избавиться от необходимости использования ископаемых видов топлива, нет смысла — ни с финансовой ни с этической стороны — продолжать сохранять инвестиции в этих компаниях», — говорится в сообщении фонда.

Для США Суперсила Леонова страшнее коммунизма. Коммунизму успешно противостоял американский и европейский образ жизни, высокий уровень благосостояния по сравнению с доступным советским людям. А Суперсиле Леонова Западу противопоставить пока нечего. У них даже близко ничего подобного нет ни в теоретическом, ни в практическом плане. Электромагнитный двигатель EmDrive создает силу тяги, измеряемую в мг, в то время как Владимир Леонов разрабатывает проект квантового двигателя для полета на Марс с тягой 100 т. Сбываются пророческие слова В.Л.Гинзбурга в приватном разговоре с Леоновым: «А кто вам это позволит!».

Америка не может позволить открыто признать превосходство российской науки и космических технологий, позволить реализацию в нашей стране предложений Леонова.

Имеются документальные подтверждения, что в США существовал и был успешно реализован план развала СССР. Пройдут годы и в рассекреченных архивах ЦРУ историки найдут подтверждение гипотезы о планах США по реализации мероприятий, направленных на сдерживание научно-технического прогресса в России.

Предложения Леонова надо рассматривать не столько в плоскости Российской академии наук, Президент МАСИ Игорь Николаевич Дорохов уже расставил точки над «i», сколько в плоскости Совета Безопасности РФ.

Необходимо разработать Государственную Стратегию реализации предложений Леонова. Очень важно, обеспечить быстрый, но плавный переход на новую технологическую основу, не вызывая при этом разрушительного воздействия на отечественную углеводородную, атомную и ракетно-космическую промышленность.

Первое, необходимо, чтобы кто-то взял на себя смелость доложить Президенту Владимиру Путину о предложениях Владимира Леонова, поддержанных Президентом МАСИ Игорем Николаевичем Дороховым, ГК «Роскосмос» и Минобороны РФ, чтобы получить его распоряжение пересмотреть государственный бюджет с целью выделение средств на НИР и ОКР в интересах развития квантовой энергетики и квантовой космонавтики.

Второе, подготовить концепцию поэтапного перепрофилирования предприятий атомной и ракетно-космической промышленности на выпуск инновационной продукции, не имеющей мировых аналогов - квантовых двигателей (КвД), космических аппаратов с КвД, создания околоземной, межпланетной и надпланетной (для Луны и Марса) транспортной системы космического назначения, реакторов холодного ядерного синтеза и, на их основе, источников электрической энергии космического, промышленного и бытового назначения.

У меня, как и у многих моих знакомых, весьма скромные запросы. Я всегда считал, что моя семья (я и моя жена) живет хорошо, во всяком случае – неплохо, пока в интернете не посмотрел, в чем разница между бедностью и нищетой. Наш ежемесячный доход (две пенсии) обеспечивает уровень жизни как раз на границе, которая определяет отличие бедности от нищеты.

Я очень надеюсь, что своевременная и успешная реализация планов по реиндустриализации сделает нашу страну неоспоримым лидером мирового прогресса и позволит не на бумаге и не на словах, а на самом деле существенно повысить уровень доходов и качество жизни всех слоев населения во всех регионах нашей великой страны.

Коротченко Виктор Иванович