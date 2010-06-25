На Морском салоне покажут "Ихтиозавра"



533-мм электрическая торпеда УЭТ-1Э (ОКР "Ихтиозавр") разработки АО "Завод "Дагдизель"

Источник: Максим Климов 533-мм электрическая торпеда УЭТ-1Э (ОКР "Ихтиозавр") разработки АО "Завод "Дагдизель"Источник: Максим Климов

В Петербурге впервые будет показана новая торпеда УЭТ-1Э

На Международном военно-морском салоне, который начнет свою работу в Санкт-Петербурге 28 июня, впервые будет показана новая торпеда УЭТ-1Э, созданная в рамках ОКР "Ихтиозавр". Об этом рассказал интернет-ресурс FlotProm. Сообщается, что новая 533-мм торпеда превосходит торпеду того же калибра - ТЭ2-02. "Это полностью цифровое изделие, в ней очень много новшеств, и не о всех из них можно открыто говорить, – заявил представитель разработчиков. – Экспортная версия торпеды несколько скромнее по характеристикам, чем та, что мы предлагаем для отечественного заказчика".

По некоторым тактико-техническим характеристикам "Ихтиозавр" действительно превосходит торпеду ТЭ2-02 по дальности хода на семь километров, по скорости – на два узла и по дальности обнаружения подводных целей – на два километра. Кроме того, "Ихтиозавр" обнаруживает кильватерный след надводного корабля со временем жизни до 500 сек. Как следует из годового отчета научно-исследовательского института, где разработана торпеда, в ней используются новые материалы металл-полимерных составов различной рецептуры. Отраслевой источник издания, знакомый с ситуацией, заявил, что завершить ОКР "Ихтиозавр" планируется в 2017 году. После этого скорее всего начнется серийное производство торпеды УЭТ-1Э.

Вообще-то ОКР "Ихтиозавр" был завершен гораздо раньше. И если бы не бурная деятельность господина Сердюкова на посту министра обороны, "Ихтиозавр" сейчас выпускался бы уже серийно. Несмотря на "помощь" Сердюкова и недобросовестную конкуренцию, переходящую в интриги против конкретных персон, разработчик свой проект не бросил и осуществлял его в инициативном порядке на собственный страх и риск и за собственные средства, полученные с выручки от экспортного заказа.

Большую поддержку этому проекту оказал советник министра обороны по ВМФ адмирал Геннадий Сучков, которого, увы, уже нет с нами. Именно в связи с тем, что он встал на сторону разработчиков новой торпеды, в СМИ появились заказные статьи против него, кстати, написанные на слабеньком уровне. Сегодня их автором должно быть стыдно, а мы должны вспомнить этого в высшей степени порядочного человека, когда увидим на Салоне в Санкт-Петербурге новое подводное оружие российского флота.

Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"