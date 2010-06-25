Разработчик двигателя SSJ-100 готов к ремоторизации Бе-200 при финансовом участии РФ



Турбовентиляторный двигатель со смешением потоков PowerJet SaM146 (СМ146). Источник: http://www.comgun.ru/ Турбовентиляторный двигатель со смешением потоков PowerJet SaM146 (СМ146). Источник: http://www.comgun.ru/

Разработчик двигателя Sukhoi Superjet 100 - российско-французская компания PowerJet - готова приступить к ремоторизации многоцелевого самолета-амфибии Бе-200 при условии финансового участия РФ.

"Мы готовы приступить к доработке двигателя SaM146 для Бе-200, но мы не готовы инвестировать в проект, поскольку еще не окупился предыдущий проект (с SSJ-100 - ИФ)", - заявил журналистам президент PowerJet Марк Сорель.

Кроме того, Бе-200 является "нишевым продуктом", и объемы его производства, вряд ли, превысят 50 машин, добавил М.Сорель. В этой связи PowerJet рассчитывает либо на инвестиции потенциальных покупателей продукции, либо на поддержку РФ, заключил он.

Ранее директор программы SaM146 ПАО "ОДК-Сатурн" (российский акционер PowerJet) Михаил Берденников говорил в интервью "Интерфаксу", что PowerJet и "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) планируют создать рабочую группу по вопросам ремоторизации Бе-200.

Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия сборки "ТАНТК (MOEX: TAKB) имени Бериева", предназначен для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Сейчас самолеты комплектуются двигателями Д-436ТП Запорожского машиностроительного КБ "Прогресс" имени академика Ивченко.