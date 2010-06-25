Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рогозин не видит препятствий для поставок вооружений в Турцию

26.06.2017 РИА Новости 106 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Россия не видит препятствий для возможной продажи вооружений в Турцию, сообщил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"А почему они не могут покупать-то? Хотите, покупайте. Деньги только платите, и мы продадим. Имею в виду Турцию. Греки-то покупают. Наша авиация до сих пор на вооружении стран Восточной и Центральной Европы. Афганцы просят, чтобы американцы у нас купили вертолеты для Афганистана", - сказал вице-премьер в интервью РИА Новости.

Ранее представители российских и турецких властей неоднократно говорили о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400.

Как заявлял помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.
25.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 04:41
  • 237
Удобные «зеленые человечки»
  • 26.06 04:37
  • 3715
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.06 03:53
  • 1
Мархайм - британская база F-35
  • 26.06 03:50
  • 1
На пороге - 258 МиГ-35
  • 26.06 03:47
  • 1
Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда
  • 26.06 03:22
  • 1
Перекуем мечи на томографы
  • 26.06 01:34
  • 146
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 26.06 00:42
  • 1
SM-6 - единственная в мире
  • 26.06 00:36
  • 2
Западный эксперт о проблемах российского ВПК
  • 25.06 21:57
  • 42
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 25.06 21:49
  • 10
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 25.06 21:10
  • 1
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
  • 25.06 20:57
  • 25
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 25.06 20:13
  • 3
В "Ильюшине" подтвердили пересмотр контракта с Минобороны на новые Ил-76
  • 25.06 20:03
  • 88
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы