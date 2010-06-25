Рогозин не видит препятствий для поставок вооружений в Турцию
|
|
Дмитрий Рогозин
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Россия не видит препятствий для возможной продажи вооружений в Турцию, сообщил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"А почему они не могут покупать-то? Хотите, покупайте. Деньги только платите, и мы продадим. Имею в виду Турцию. Греки-то покупают. Наша авиация до сих пор на вооружении стран Восточной и Центральной Европы. Афганцы просят, чтобы американцы у нас купили вертолеты для Афганистана", - сказал вице-премьер в интервью РИА Новости.
Ранее представители российских и турецких властей неоднократно говорили о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400.
Как заявлял помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.
|
25.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.06.2017 "Триумф" для страны НАТО
03.03.2017 Дмитрий Рогозин: не представляю, как с Россией можно разговаривать с позиции силы
04.04.2016 Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
11.01.2016 Армия и оборонная промышленность-2015: не только Сирия
20.01.2015 Новый щит и новый меч
10.10.2014 «Воронеж» не даст бомбить страну
02.09.2014 Украинский кризис срывает перевооружение российской армии
14.07.2014 Россия лидирует на рынке боевых кораблей и средств ПВО