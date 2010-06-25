Рогозин не видит препятствий для поставок вооружений в Турцию



Дмитрий Рогозин

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Дмитрий РогозинИсточник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Россия не видит препятствий для возможной продажи вооружений в Турцию, сообщил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"А почему они не могут покупать-то? Хотите, покупайте. Деньги только платите, и мы продадим. Имею в виду Турцию. Греки-то покупают. Наша авиация до сих пор на вооружении стран Восточной и Центральной Европы. Афганцы просят, чтобы американцы у нас купили вертолеты для Афганистана", - сказал вице-премьер в интервью РИА Новости.

Ранее представители российских и турецких властей неоднократно говорили о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400.

Как заявлял помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.