Двигатели для SSJ 100 пропишут в России



Двигатель SaM146. Фото: spotting.ucoz.ru Двигатель SaM146. Фото: spotting.ucoz.ru

Французская Safran готова к локализации

СП французской Safran Aircraft Engines и "ОДК—Сатурн" PowerJet готово пойти на частичную локализацию в РФ производства "горячей части" двигателей SaM146 для Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Но французам нужен дополнительный рынок сбыта: PowerJet заинтересована в поставках SaM146 для версии SSJ 100 с увеличенной до 130 мест вместимостью или под ремоторизацию амфибии Бе-200. Кроме того, Safran декларирует готовность включить Россию в цепочку своих поставок за рубежом.

Источник: Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Французско-российская PowerJet (СП Safran Aircraft Engines и "ОДК—Сатурн"), выпускающая двигатели для самолета SSJ 100, рассматривает возможность локализации дополнительного производства в РФ, рассказал “Ъ” в рамках авиасалона в Ле-Бурже президент СП Марк Сорель. Сейчас Safran (ранее Snecma) отвечает за "горячую часть" турбореактивного двигателя SaM146 (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления, а также за систему управления, коробку приводов, мотогондолу). "ОДК—Сатурн" (ранее НПО "Сатурн") отвечает за "холодную" часть — вентилятор и турбину низкого давления, а также за общую сборку и установку на планер. Это одна из самых дорогостоящих программ Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех"), в 2012 году на нее дали 15,8 млрд руб. Производителю SSJ 100 АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) поставлены 250 двигателей, план на 2017 год — более 70 SaM146.

В марте на первом заседании Авиационной коллегии глава ОДК Александр Артюхов говорил, что перед корпорацией "стоит задача по увеличению уровня локализации производства двигателя в РФ", по направлению "запланирована двухэтапная работа": на первом этапе — с увеличением степени локализации до 55%, на втором этапе — до 80%. Господин Сорель рассказал, что СП "готово рассмотреть возможность частичной локализации в РФ “горячей части”", организовав литейное производство отдельных деталей. Переговоры об этом между ОДК и PowerJet состоялись на авиасалоне. "Safran Group интересно развивать сотрудничество с РФ также по другим типам двигателей — Leap, CFM, поскольку в РФ высокая квалификация инженеров и качественные материалы, и компании интересно включить Россию в систему поставщиков",— сообщил господин Сорель. Сейчас PowerJet определяет партнеров в РФ, которые будут производить дополнительные детали, сказал Марк Сорель, уточнив, что перенос производства в РФ возможен, если здесь будет представлено "конкурентоспособное предложение".

Интерес к развитию производства СП также связывает с совместными планами модернизации SSJ 100. Во вторник глава ОАК Юрий Слюсарь заявил в Ле-Бурже, что корпорация сохраняет планы выпуска 130-местной версии самолета (сейчас SSJ 100 вмещает 98–108 человек), но реализация проекта зависит от наличия двигателя. Марк Сорель рассказал, что стороны уже ведут переговоры. "Сейчас наиболее реальным выглядит установка одного из типов уже существующего двигателя, но на самолет емкостью 125 кресел",— говорит он. Самолет большей пассажировместимости потребует "серьезной доработки двигателя", поэтому PowerJet пока "не может говорить о положительном или отрицательном решении о доработке SaM146", необходимо оценить спрос на 130-местный самолет, окупаемость инвестиций. В целом на выпуск доработанного двигателя может потребоваться от трех до восьми лет в зависимости от масштабов изменений. В ГСС “Ъ” сообщили, что вопрос увеличения пассажировместимости SSJ 100 еще анализируется и уточняется, поэтому сейчас нельзя однозначно утверждать, кто будет поставщиком двигателя и какая именно будет размерность.

В PowerJet рассчитывают применять SaM146 не только на SSJ 100, но и на самолете-амфибии Бе-200. "Поставка двигателя на другой самолет гарантирует инвестиции в развитие проекта и объемов производства",— считает господин Сорель. Оптимизация существующего двигателя снизит его стоимость, но СП готово на ремоторизацию Бе-200 при условии финансирования из бюджета РФ, поскольку еще не окупился предыдущий проект. К тому же этот самолет является нишевым продуктом и объемы его производства вряд ли превысят 50 машин, отметил Марк Сорель.

Исполнительный директор компании "Авиапорт" Олег Пантелеев говорит, что взаимодействие французских двигателестроителей с "ОДК—Сатурн" носит долгосрочный характер, причем не только по SaM146, но и по поставке комплектующих для CFM. Он добавил, что при девальвации рубля рост доли участия компании РФ в SaM146, а также существенное увеличение номенклатуры и объемов поставок для Safran выглядит логичным и оправданным.

Елизавета Кузнецова, Ле-Бурже