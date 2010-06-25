Корреспондент Wall Street Journal уволен за участие в оружейной сделке



Корреспондент Wall Street Journal Джей Соломон

Источник: jay-solomon.com Корреспондент Wall Street Journal Джей СоломонИсточник: jay-solomon.com

Как сообщило агентство "Associated Press", американская газета "The Wall Street Journal" уволила одного из своих ведущих корреспондентов по международной тематике после появления доказательств его участия в потенциальных коммерческих сделках, в том числе связанных с продажей оружия иностранным правительствам. Авиационный магнат иранского происхождения Фархад Азима (Farhad Azima), предоставлявший услуги по перевозке оружия для ЦРУ, предложил сотруднику газеты, Джею Соломону (Jay Solomon), 10-процентую долю в молодой и быстрорастущей компании Denx LLC за помощь в оружейной сделке Азимы с ОАЭ.

В среду, 21 июня 2017 года, американская газета «The Wall Street Journal» уволила одного из своих ведущих корреспондентов по международной тематике, после появления доказательств его участия в потенциальных коммерческих сделках, в том числе связанных с продажей оружия иностранным правительствам.

Авиационный магнат иранского происхождения Фархад Азима (Farhad Azima), предоставлявший услуги по перевозке оружия для ЦРУ, предложил сотруднику газеты, Джею Соломону (Jay Solomon), 10-процентую долю в молодой и быстрорастущей компании Denx LLC. Пока неясно, получал ли Соломон какие-то деньги и давал ли формальное согласие на долю в компании.

«Мы потрясены действиями Джея Соломона и его неспособностью здраво оценить ситуацию», – заявил представитель WSJ Стив Северинхаус (Steve Severinghaus). «В ходе продолжающегося внутреннего расследования мы пришли к выводу, что г-н Соломон нарушил этические нормы и обязанности корреспондента, а также наши профессиональные стандарты».

Во вторник Associated Press опубликовало статью-расследование, одним из фигурантов которого был Фархад Азима. В ходе изучения данной истории AP получило доступ к электронной переписке между Соломоном и Азимой, а также соглашению по Denx от 2015 года, в котором была явно обозначена доля Соломона.

Кроме того, агентство обратилось к The Wall Street Journal с запросом на документы, доказывающие связь между Соломоном и Азимой. Отношения журналиста и предпринимателя были раскрыты в интервью и внутренних документах, которые, по словам юристов Азимы, были украдены хакерами.

«Я никогда не вел и не собирался вести никаких дел с Фархадом Азимой. Но я понимаю, что моя переписка и общение с ним могли выглядеть подозрительно. Я приношу извинения руководству газеты и моим коллегам, которые очень много для меня значат», – отметил Джей Соломон в беседе с Associated Press.

Два других партнера Denx – бывшие сотрудники ЦРУ Гэри Бёрнстен (Gary Bernsten) и Скотт Моделл (Scott Modell) – рассказали AP, что Соломон участвовал в обсуждении соглашений с Азимой, продолжая при этом использовать бизнесмена в качестве источника информации для своих статей.

Электронные письма и смс, изученные AP, охватывали период 18 месяцев взаимодействия, очевидно связанного с вопросами бизнеса. В некоторых из сообщений говорилось о необходимости получить номер социального страхования Соломона для подачи налоговой декларации компании, однако не было найдено никаких доказательств, что журналист предоставил данную информацию.

Согласно данным о регистрации бизнеса по штату Флорида, компания Denx была закрыта в прошлом году.

В письме от апреля 2015 года Азима обратился к Соломону с предложением о заключении контракта с ОАЭ на авиационную поддержку, наблюдение и разведку в размере 725 млн долл. Это бы позволило следить за действиями внутри соседнего Ирана. Соломон должен был передать предложение представителям ОАЭ во время обеда на следующий день.

«Мы все желаем удачи Джею в его первой оружейной сделке», - пишет Азима Соломону, Бернстену и Моделлу.

В соответствии с предлагаемой сделкой, компании Aзимы должны были управлять специально оборудованными самолетами для наблюдения за деятельностью в Иране, Сирии, Ираке и Йемене.

В октябре 2014 года Соломон написал Азиме смс: «Возможности для бизнеса очень многообещающие».

В другом сообщении того же месяца Соломон спросил Азиму, рассказал ли тот их общему другу об их деловых планах.

«Нет, черт возьми!», - ответил Азима.

Письма показывают, что отношения Соломона с Азимой начались профессионально, поскольку репортер также использовал бизнесмена как источник информации об иранских деньгах в грузинской гостиничной сделке и других вопросах. Обзор опубликованных работ Соломона за последние четыре года показал, что имя Азимы никогда не появлялось газете.

Взломанные материалы также показывают, что Азима развивал тесные отношения с другими западными и американскими журналистами, в том числе с Associated Press, и часто общался с ними по телефону, смс и электронной почте. По-видимому, ни один из прочих журналистов не участвовал в потенциальных деловых сделках.

По словам Келли Макбрайд, вице-президента Института Пойнтера (некоммерческий образовательный центр журналистики во Флориде), опытные журналисты, например, из WSJ, имеют контакты, опыт и влияние которые ценны в мире бизнеса. Но стремление использовать эти активы в своих целях подрывает веру читателей в независимость автора.

«У вас не может быть разговоров о деловых сделках за пределами вашего поля деятельности», - сказала она.

На протяжении десятилетий Азима ездил по разным регионам, летая на Балканы, продавая шпионское оборудование для стран Персидского залива, имея дело с небольшим банком Среднего Запада и вертясь вокруг истеблишмента Вашингтона. В записке от апреля 2016 года PR-компания Prime Strategies, работавшая с Азимой, предложила Соломону призвать «написать рассказ о Фархаде», чтобы помочь бороться с негативным освещением деятельности.

В мае 2015 года Бернстен, используя электронную почту под псевдонимом «Викарий», сказал Азиме о планах по помощи диссидентскому члену королевской семьи Кувейта, провоцируя общественные протесты против коррупции с целью смены правительства страны. Хотя кувейтский план касался компании Denx, Соломон не был включен в электронные письма и сказал, что он ничего не знает об этом. Похоже, что планам не суждено было исполниться, поскольку 87-летний эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах остается у власти.