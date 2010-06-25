Австрийские редукторы для вертолета Ка-62

На проходящем с 19 по 25 июня 2017 года в Ле Бурже в Париже 52-м международном авиационно-космическом салоне (Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace) австрийская компания Zoerkler Gears GmbH & Co. КG продемонстрировала натурные образцы разработанных и изготовленных ею по контракту с АО "Вертолеты России" редукторов и трансмиссии для несущего и хвостового винтов российского вертолета Ка-62.

Главный редуктор и трансмиссия несущего винта разработки и производства австрийской фирмы Zoerkler для российского вертолета Ка-62, в экспозиции ависалона в Ле Бурже, 19.06.2017 (с) bmpd

Примечательно, что указанные образцы редукторов и трансмиссий для Ка-62 были фактически единственными экспонатами на стенде Zoerkler в Ле Бурже, а представительница фирмы на стенде владела русским языком.

Австрийская компания Zoerkler, существующая с 1898 года и исторически специализирующаяся на проектировании и производстве высокоточных приводов и зубьев передач, была выбрана для проектирования и разработки редукторов и трансмиссии для несущего и хвостового винтов для обновленного проекта вертолета Ка-62 в 2011 году. Следует отметить, что на тот момент единственным опытом (правда, удачным) Zoerkler в разработке редукторов и трансмиссий вертолетов было создание данных систем для известного австрийского легкого беспилотного вертолета Schiebel Camcopter S-100.

Как можно судить, Zoerkler будет серийно изготавливать и поставлять комплекты указанных редукторов и трансмиссий для всех серийных вертолетов Ка-62, и их локализация в России реально не предусматривается.

Первый летный прототип Ка-62 (борт ОП-1, регистрация RA-00000), построенный на ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех") произвел первое висение 28 апреля 2016 года и первый полноценный полет по полному профилю - 25 мая 2017 года. Напомним, что вертолет оснащен двумя французскими турбовальными двигателями Safran Helicopter Engines (бывшая Turbomeca) Ardiden 3G.

Редуктор и трансмиссия хвостового винта разработки и производства австрийской фирмы Zoerkler Gears для российского вертолета Ка-62, в экспозиции ависалона в Ле Бурже, 19.06.2017 (с) bmpd