"Антонов" возьмется за сборку первых 20 самолетов Ан-132



Самолет-демонстратор Ан-132D (регистрационный номер UR-EXK, серийный номер 001) разработки украинского ГП "Антонов" в первом полете. Киев, 31.03.2017

Источник: УНИАН Самолет-демонстратор Ан-132D (регистрационный номер UR-EXK, серийный номер 001) разработки украинского ГП "Антонов" в первом полете. Киев, 31.03.2017Источник: УНИАН

В ближайшие 10–15 лет "Антонов" совместно с саудовскими партнерами планирует собрать до 300 самолетов Ан-132

Производство транспортных самолетов Ан-132 для Саудовской Аравии будет начато на Украине, рассказал 20 июня ATO.ru на авиасалоне Paris Air Show 2017 президент компании "Антонов" Александр Коцюба. Он пояснил, что на мощностях "Антонова" будет собрана первая партия из 20 самолетов, после чего начнется постепенное обучение производству саудовских партнеров. Сроки начала поставок пока не называются.

Многофункциональный легкий транспортный самолет Ан-132 разрабатывается "Антоновым" в кооперации с саудовскими компаниями King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) и Taqnia Aeronautics Company на базе Ан-32. Обновленная версия получила много западных компонентов: двигатели Pratt & Whitney Canada PW150A, винты Dowty Propellers, подсистемы от Honeywell, Liebherr и Crouzet. Первый полет обновленная машина совершила 31 марта этого года.

Директор KACST Халед Абдулла аль-Хусейн подтвердил, что планируется создать две сборочные линии для этой программы. Производство Ан-132 в Саудовской Аравии планируется развернуть в районе Эр-Рияда. Оно может заработать в 2020–2022 гг. По словам аль-Хусейна, партнеры намереваются в ближайшие 10–15 лет выпустить до 300 машин. Каталожная стоимость нового транспортника составит около 30 млн долл. Темпы производства будут зависеть от количества заказов.

Саудовская компания уже ведет переговоры с заказчиками из других стран, но не раскрывает их имен. Кроме того, как рассказал Александр Коцюба, у украинской стороны есть право продавать самолет самостоятельно.

Аль-Хусейн рассказал, что саудовская сторона хочет взять на себя производство композитных частей для самолета, постепенно увеличивая их долю. За "Антоновым" предполагается оставить производство металлических частей фюзеляжа. Директор KACST не исключил, что в будущем саудовская сторона рассчитывает на сотрудничество с украинцами по другим авиационным проектам.

Благодаря установке западных двигателей полезная нагрузка Ан-132 выросла с 7,0 т у Ан-32 до 9,2 т. Дальность полета с максимальной нагрузкой составляет 1900 км, с 6 т груза — 3600 км. Предполагается, что самолет будет использоваться как для военных, так и для гражданских перевозок и специальных задач.

Максим Пядушкин