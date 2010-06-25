"Талиос" будет видеть дальше
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Истребитель Dassault Rafale M на фоне атомного авианосца ВМС Франции R 91 Charles de Gaulle
Источник: Alex Paringaux / defenseindustrydaily.com
Компания Sofradir будет поставлять ключевые компоненты для инфракрасного оборудования прицельного контейнера Talios, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (22 июня).
Станция должна быть поставлена ВВС Франции для оснащения истребителей новой версии Rafale F3-R в 2018 году. Технологии "Софрадир" помогут увеличить дальность обнаружения целей, сохраняя аналогичный размер датчика и уменьшат энергопотребление.
Разработчиком подвесной прицельной станции "Талион" является компания Thales. Станция придет на смену Damocles.
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23.06.2017
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