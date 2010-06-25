Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Талиос" будет видеть дальше

26.06.2017 Военный паритет 78 0
0
Понравилась новость?
 0
Dassault Rafale M
Истребитель Dassault Rafale M на фоне атомного авианосца ВМС Франции R 91 Charles de Gaulle
Источник: Alex Paringaux / defenseindustrydaily.com

Компания Sofradir будет поставлять ключевые компоненты для инфракрасного оборудования прицельного контейнера Talios, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (22 июня).

Станция должна быть поставлена ВВС Франции для оснащения истребителей новой версии Rafale F3-R в 2018 году. Технологии "Софрадир" помогут увеличить дальность обнаружения целей, сохраняя аналогичный размер датчика и уменьшат энергопотребление.

Разработчиком подвесной прицельной станции "Талион" является компания Thales. Станция придет на смену Damocles.
23.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Thales

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 04:41
  • 237
Удобные «зеленые человечки»
  • 26.06 04:37
  • 3715
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.06 03:53
  • 1
Мархайм - британская база F-35
  • 26.06 03:50
  • 1
На пороге - 258 МиГ-35
  • 26.06 03:47
  • 1
Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда
  • 26.06 03:22
  • 1
Перекуем мечи на томографы
  • 26.06 01:34
  • 146
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 26.06 00:42
  • 1
SM-6 - единственная в мире
  • 26.06 00:36
  • 2
Западный эксперт о проблемах российского ВПК
  • 25.06 21:57
  • 42
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 25.06 21:49
  • 10
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 25.06 21:10
  • 1
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
  • 25.06 20:57
  • 25
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 25.06 20:13
  • 3
В "Ильюшине" подтвердили пересмотр контракта с Минобороны на новые Ил-76
  • 25.06 20:03
  • 88
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы