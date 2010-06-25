Бундестаг решил вопрос строительства корветов К130



Корвет F264 Ludwigshafen am Rhein класса К-130

Источник: navaltoday.com Корвет F264 Ludwigshafen am Rhein класса К-130Источник: navaltoday.com

Ожидается, что все пять кораблей будут переданы немецкому флоту к 2023 году. Ранее их строительство задерживалось спорами внутри судостроительной промышленности, вопрос рассматривал Картельное управление страны.

Инспектор ВМС вице-адмирал Андреас Краузе (Andreas Krause) заявил, что он доволен решением бундестага, и теперь флот получит эти корветы "как можно быстрее". Корветы также называются как класс Braunschweig, их строительство будет вести дуэт Lrssen – TKMS с участием German Naval Yards.