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Бундестаг решил вопрос строительства корветов К130

26.06.2017 Военный паритет 173 0
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Корвет F264
Корвет F264 Ludwigshafen am Rhein класса К-130
Источник: navaltoday.com

Ожидается, что все пять кораблей будут переданы немецкому флоту к 2023 году. Ранее их строительство задерживалось спорами внутри судостроительной промышленности, вопрос рассматривал Картельное управление страны.

Инспектор ВМС вице-адмирал Андреас Краузе (Andreas Krause) заявил, что он доволен решением бундестага, и теперь флот получит эти корветы "как можно быстрее". Корветы также называются как класс Braunschweig, их строительство будет вести дуэт Lrssen – TKMS с участием German Naval Yards.
25.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
Braunschweig

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