Китайские ракеты воздушного боя набирают статистику
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УР воздушного боя малой дальности PL-5Е на истребителе JF-17 ВВС Пакистана
Источник: фото Air Power Australia
Недавно истребитель JF-17 Xiaolong ВВС Пакистана сбил иранский беспилотник Shahed 129, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на hk.on.cc (22 июня).
Дрон был сбит в воздушном пространстве штата Белуджистан у границы с Ираном. Сообщается, что беспилотник был поражен ракетой воздушного боя PL-5Е. 21 июня министерство обороны Пакистана сообщило в Twitter об этом инциденте. "Шахид-129" проник в воздушное пространство Пакистана на 49 км.
Китайские эксперты отмечают, что сбитие БЛА вызовет "повышение доверия к китайским ракетам воздушного боя со стороны потенциальных клиентов". Был также аналогичный случай 9 сентября 2008 года, когда истребитель ВВС Шри-Ланки сбил этой ракетой "легкий самолет". Эти две победы PL-5 положительно скажутся на ее реноме, отмечает источник.
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24.06.2017
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