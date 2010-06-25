Китайские ракеты воздушного боя набирают статистику



УР воздушного боя малой дальности PL-5Е на истребителе JF-17 ВВС Пакистана

Источник: фото Air Power Australia УР воздушного боя малой дальности PL-5Е на истребителе JF-17 ВВС ПакистанаИсточник: фото Air Power Australia

Недавно истребитель JF-17 Xiaolong ВВС Пакистана сбил иранский беспилотник Shahed 129, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на hk.on.cc (22 июня).

Дрон был сбит в воздушном пространстве штата Белуджистан у границы с Ираном. Сообщается, что беспилотник был поражен ракетой воздушного боя PL-5Е. 21 июня министерство обороны Пакистана сообщило в Twitter об этом инциденте. "Шахид-129" проник в воздушное пространство Пакистана на 49 км.

Китайские эксперты отмечают, что сбитие БЛА вызовет "повышение доверия к китайским ракетам воздушного боя со стороны потенциальных клиентов". Был также аналогичный случай 9 сентября 2008 года, когда истребитель ВВС Шри-Ланки сбил этой ракетой "легкий самолет". Эти две победы PL-5 положительно скажутся на ее реноме, отмечает источник.