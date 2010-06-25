Строительство эсминцев Тип 055 ведется "угрожающими темпами"
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Концепт эсминца Тип 055
Источник: chinatimes.com
В Китае ведется активное строительство первых двух "больших ракетных эсминцев" Тип 055, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на chinatimes.com (23 июня).
Ожидается, что оба корабля могут быть спущены на воду уже в этом году. Водоизмещение эсминца около 10 тыс т, стоимость строительства очень высока, что не удивительно - корабль имеет самые сложные высокотехнологичные боевые и электронные системы, что приближает его возможности к американским класса Aegis. Ведется строительство еще двух. По оценке американских специалистов, программа продвигается вперед "с угрожающей скоростью" (все четыре корабля строятся в Даляни).
Строительство головного корабля началось в 2010 году, в 2016 году корпус уже имел четкие очертания, пишет источник. С августа 2016 года начались работы на надстройке (в китайском интернете головной корабль называется как Renhai - при. ВП).
По некоторым данным, длина эсминца 183 м, ширина 22 м, стандартное водоизмещение 9000 т, полное 12300 т, максимальная скорость 32 уз, дальность хода более 12500 миль, экипаж 310 человек. Корабль оснащен двумя УВП (каждая на 64 ракеты различных классов - ЗУР, ПКР, КР), имеется 130 мм артустановка, есть ангар для вертолета.
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24.06.2017
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