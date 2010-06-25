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Япония думает, чем заменить F-2

26.06.2017 Военный паритет 72 0
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F-2A
Японский истребитель F-2A, снимок сделан в декабре 2012г. с борта российского разведывательного Ту-214Р
Источник: Военное обозрение

Япония должна думать над тем, каким истребителем она заменит боевые самолеты F-2, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (21 июня).

F-2 будут выведены из состава ВВС Японии с середины 2030-х годов. Поэтому к лету 2018 года Токио должен решить, как произойдет замена этих истребителей. "Большое влияние на этот вопрос играет активность Китая в разработке и производстве истребителей нового поколения. Мы обсуждаем со многими странами возможность приобретения, создания собственного продукта или совместного производства выбранного истребителя", говорит директор отдела Управления проектами самолетов Агентства оборонных закупок, технологий и логистики при министерстве обороны Японии Такахиро Йошида (Takahiro Yoshida).

В последнее время действие ограничительных мер по военному экспорту значительно ослаблены, и Токио желает расширить поставки оружия и техники на мировой рынок. В Парижском авиасалоне представлен морской патрульный реактивный самолет Р-1, который предлагается для замены турбовинтового Р-3С Orion. По словам Йошиды, японский самолет имеет новейшие технологии, в том числе сенсорные дисплеи, поэтому "мы должны быть осторожны в экспорте такой технологии". Условием продажи является, например, то, что "страна-покупатель должна иметь хорошие технологии, чтобы участвовать в совместной модернизации самолета".
24.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Япония
Продукция
Р-1

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