Китайская политика "салями" в отношении Гималаев



Китайские пограничники в Тибете

Источник: Синьхуа Китайские пограничники в ТибетеИсточник: Синьхуа

Китай проводит политику "салями" в отношении границ Индии в Гималаях, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на chinatimes.com (25 июня).

Именно так ("салями") называет политику Китая его региональный противник Индия, которая считает, что Пекин методично, кусок за куском, отрезает индийские горы, в то время как внимание мировой общественности сосредоточено на проблематике Южно-Китайского моря, где Китай нагло попирает международное право и строит насыпные острова.

В течение десятилетий Индия и Китай ведут борьбу за доминирование в Гималаях. Индийский политолог заявил, что Китай стал более мощным, и Индии нужна новая стратегия сдерживания в этом районе. Только в этом году Китай нарушил границы 344 раза, за весь прошлый год таких случаев было 411. По словам представителей индийских спецслужб, в последние годы Китай "украл индийских земель" в размере почти 5200 кв. км.

Китай использует тактику, когда фермеры делают новые маршруты выпаса скота, следом продвигает свои пограничные отряды "для защиты сельскохозяйственной деятельности и мелиорации". В 2013 году Индия объявила о создании Горного корпуса, но только в этом году одна из дивизий будет полностью сформирована.