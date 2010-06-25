Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китайская политика "салями" в отношении Гималаев

26.06.2017 Военный паритет 103 0
0
Понравилась новость?
 0
Китайские пограничники
Китайские пограничники в Тибете
Источник: Синьхуа

Китай проводит политику "салями" в отношении границ Индии в Гималаях, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на chinatimes.com (25 июня).

Именно так ("салями") называет политику Китая его региональный противник Индия, которая считает, что Пекин методично, кусок за куском, отрезает индийские горы, в то время как внимание мировой общественности сосредоточено на проблематике Южно-Китайского моря, где Китай нагло попирает международное право и строит насыпные острова.

В течение десятилетий Индия и Китай ведут борьбу за доминирование в Гималаях. Индийский политолог заявил, что Китай стал более мощным, и Индии нужна новая стратегия сдерживания в этом районе. Только в этом году Китай нарушил границы 344 раза, за весь прошлый год таких случаев было 411. По словам представителей индийских спецслужб, в последние годы Китай "украл индийских земель" в размере почти 5200 кв. км.

Китай использует тактику, когда фермеры делают новые маршруты выпаса скота, следом продвигает свои пограничные отряды "для защиты сельскохозяйственной деятельности и мелиорации". В 2013 году Индия объявила о создании Горного корпуса, но только в этом году одна из дивизий будет полностью сформирована.
25.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 04:41
  • 237
Удобные «зеленые человечки»
  • 26.06 04:37
  • 3715
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.06 03:53
  • 1
Мархайм - британская база F-35
  • 26.06 03:50
  • 1
На пороге - 258 МиГ-35
  • 26.06 03:47
  • 1
Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда
  • 26.06 03:22
  • 1
Перекуем мечи на томографы
  • 26.06 01:34
  • 146
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 26.06 00:42
  • 1
SM-6 - единственная в мире
  • 26.06 00:36
  • 2
Западный эксперт о проблемах российского ВПК
  • 25.06 21:57
  • 42
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 25.06 21:49
  • 10
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 25.06 21:10
  • 1
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
  • 25.06 20:57
  • 25
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 25.06 20:13
  • 3
В "Ильюшине" подтвердили пересмотр контракта с Минобороны на новые Ил-76
  • 25.06 20:03
  • 88
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы