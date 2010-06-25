Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
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Модель перспективного российского самолета ДРЛО А-100 «Премьер», показанная на Международной военной выставке «Армия-2016»
Источник: Missiles.ru
В настоящее время авиапредприятие имени Бериева производит новый самолет радиолокационного дозора и наведения А-100
ТАГАНРОГ, 23 июня. /ТАСС/. Минобороны России прорабатывает вопрос создания самолета радиолокационного дозора и наведения легкого класса, сообщил в пятницу журналистам заместитель главы российского оборонного ведомства Юрий Борисов в рамках посещения ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева".
"Я думаю, что мы будем ставить вопрос перед промышленностью о создании такого авиационного комплекса, возможно, на базе легкого транспортного самолета. По крайней мере, аналоги такого самолета в мире уже есть", - сказал Борисов.
В настоящее время авиапредприятие имени Бериева производит новый самолет радиолокационного дозора и наведения А-100.
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24.06.2017
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