Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Команда из Омска представит Россию на международном конкурсе "Рембат" на Армейских играх

26.06.2017 ТАСС 70 0
0
Понравилась новость?
 0
АрМИ-2016
Разборка автомобиля УАЗ на конурсе АрМИ-2016
Источник: ТАСС

По итогам всеармейского этапа конкурса команда Омского автобронетанкового Инженерного института заняла первое место

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Команда Омского автобронетанкового Инженерного института заняла первое место на всеармейском этапе конкурса "Рембат", который завершился в субботу на полигоне под Омском. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"По итогам всеармейского этапа конкурса "Рембат" первое место заняла команда Омского автобронетанкового Инженерного института, второе - Центральный военный округ, бронза у военнослужащих Западного округа", - отметили там.

В соревнованиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц боевой и специальной техники. "В том числе мастерские технического обслуживания "МТО-УБ1", ремонтно-эвакуационные машины "РЭМ- КЛ", бронированные ремонтно-эвакуационные машины "БРЭМ-1", - рассказали в пресс-службе.

Конкурс проходил в четыре этапа: индивидуальная гонка с преодолением препятствий и выполнением нормативных заданий, стрельба по условной пехоте, индивидуальные и командные соревнования по преодолению специализированной полосы препятствий, смешанная четырехкилометровая эстафета на спецмашинах с выполнением сложных заданий по ремонту и эвакуации вооружения и военной техники, в том числе танков Т-72. "Теперь у победителей есть больше месяца для подготовки к международному этапу конкурса "Рембат" в рамках Армейских игр - 2017, здесь же в Омске предстоит соревноваться с военнослужащими Китая и Казахстана", - добавили в пресс-службе.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".
24.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Продукция
БРЭМ-1
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 04:41
  • 237
Удобные «зеленые человечки»
  • 26.06 04:37
  • 3715
Оценка Советского периода в истории России.
  • 26.06 03:53
  • 1
Мархайм - британская база F-35
  • 26.06 03:50
  • 1
На пороге - 258 МиГ-35
  • 26.06 03:47
  • 1
Портфель заказов Рособоронэкспорта в Индии превышает $4 миллиарда
  • 26.06 03:22
  • 1
Перекуем мечи на томографы
  • 26.06 01:34
  • 146
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 26.06 00:42
  • 1
SM-6 - единственная в мире
  • 26.06 00:36
  • 2
Западный эксперт о проблемах российского ВПК
  • 25.06 21:57
  • 42
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 25.06 21:49
  • 10
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 25.06 21:10
  • 1
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
  • 25.06 20:57
  • 25
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 25.06 20:13
  • 3
В "Ильюшине" подтвердили пересмотр контракта с Минобороны на новые Ил-76
  • 25.06 20:03
  • 88
ОДК идет в аддитивный отрыв
другие обсуждаемые темы