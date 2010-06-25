Команда из Омска представит Россию на международном конкурсе "Рембат" на Армейских играх
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Разборка автомобиля УАЗ на конурсе АрМИ-2016
Источник: ТАСС
По итогам всеармейского этапа конкурса команда Омского автобронетанкового Инженерного института заняла первое место
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Команда Омского автобронетанкового Инженерного института заняла первое место на всеармейском этапе конкурса "Рембат", который завершился в субботу на полигоне под Омском. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"По итогам всеармейского этапа конкурса "Рембат" первое место заняла команда Омского автобронетанкового Инженерного института, второе - Центральный военный округ, бронза у военнослужащих Западного округа", - отметили там.
В соревнованиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц боевой и специальной техники. "В том числе мастерские технического обслуживания "МТО-УБ1", ремонтно-эвакуационные машины "РЭМ- КЛ", бронированные ремонтно-эвакуационные машины "БРЭМ-1", - рассказали в пресс-службе.
Конкурс проходил в четыре этапа: индивидуальная гонка с преодолением препятствий и выполнением нормативных заданий, стрельба по условной пехоте, индивидуальные и командные соревнования по преодолению специализированной полосы препятствий, смешанная четырехкилометровая эстафета на спецмашинах с выполнением сложных заданий по ремонту и эвакуации вооружения и военной техники, в том числе танков Т-72. "Теперь у победителей есть больше месяца для подготовки к международному этапу конкурса "Рембат" в рамках Армейских игр - 2017, здесь же в Омске предстоит соревноваться с военнослужащими Китая и Казахстана", - добавили в пресс-службе.
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.
К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".
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24.06.2017
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